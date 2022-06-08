نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 شروط دورة الضباط الكليات العسكرية afca.mod.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل الخريجين الجامعيين، وذلك مع فتح باب القبول والتسجيل في وزارة الدفاع للجامعيين، حيث أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول بالكليات العسكرية للجامعيين للعام الدراسي 1443\1444، وذلك وفق شروط وضوابط سوف نوضحها فيما يلي، وعلى من يرغب في التقديم سرعة التسجيل في الموعد المحدد وقبل غلق باب التسجيل، مع ضرورة إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq
— وزارة الدفاع
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