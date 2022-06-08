ملاهي جنغل لاند بجدة حجز تذكرة jungleland

ملاهي جنغل لاند بجدة، حيث تعد هذه الملاهي هي واحدة من أهم وأكبر دور الألعاب والملاهي داخل المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي الملاهي علي عدد كبير من المطاعم وعدد هائل من المحال التجارية، علاوة علي ذلك توفير عدد كبير من الألعاب الإلكترونية المختلفة والشيقة، التي تعمل علي استقطاب عدد هائل من الزوار والسياح من جميع محافظات السعودية، وتعد هذه الملاهي هي أحد الأماكن المناسبة للأفراد الصغار والكبار داخل الأراضي السعودية، ويستطيع أي فرد أن يقوم بحجز تذكرة ذهاب إلى ملاهي جنغل لاند في جدة قبل الذهاب إليها، علي أن يتم الحجز بشكل إلكتروني سريع عبر منصة الملاهي الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط حجز تذكرة بملاهي جنغل لاند بجدة.

ملاهي جنغل لاند بجدة حجز تذكرة

يتم حجز تذكرة حضور ملاهي جنغل لاند بجدة بشكل إلكتروني سريع عبر اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو الآتي:

يتطلب من كل زائر الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: ملاهي جنغل لاند.

النقر علي تبويب (التذاكر) من أعلي صفحة الموقع.

اختيار درجة التذكرة المناسبة لكل زائر.

تحديد عدد التذاكر الذي يرغب بها كل شخص في الحضور.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام الخاصة بالحضور للملاهي.

الضغط علي تبويب (حجز التذاكر).

دفع ثمن التذكرة بواسطة طرق الدفع المتوفرة بالمنصة.

الضغط علي أيقونة تأكيد الحجز للتذكرة ووصول رسالة تأكيد تفيد بنجاح الحجز.

ما هي أسعار تذاكر ملاهي جنغل لاند

أسعار تذاكر الدخول الخاصة بملاهي جنغل لاند تعد أسعار مناسبة لجميع الأسر السعودية ولجميع الفئات من الشباب من الرجال والنساء وكذلك للأطفال، وتصل سعر تذكرة حضور ملاهي جنغل لاند هي 35 ريال سعودي للكبار، والدخول مجاني للأطفال حتي سن ثلاث سنوات، ويصل سعر الأسورة 85 ريال علماً بأن الأسورة لا تشمل الألعاب الخاصة بالفيديو وكذلك ألعاب الكارتنج وألعاب البولينج والفي آر.

رقم الاتصال بملاهي جنغل لاند

يمكن التواصل مع ملاهي جنغل لاند بواسطة رقم الهاتف التالي 0122881111 أو بواسطة رقم الجوال التالي 0567690416 أو التواصل عن طريق عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] في أي وقت علي مدار اليوم.