نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الآن تسجيل دورة الضباط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، أصبح من أهم كلمات البحث الآن، من قبل مئات الآف من الجامعيين والطلاب خريجي الشهادة الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في دورة الضباط للجامعيين، والتقديم للكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1444/1443، وفق شروط حددتها كلاً من لجنة قبول الجامعيين واللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني.
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية، عن أهم الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، سواء لدورة الضباط أو للكليات العسكرية بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع، هو الموقع الإلكتروني للتسجيل وحددت موعد فتح رابط التسجيل للجامعيين وطلاب الثانوية العامة، والتي ستنطلق بتسجيل الجامعيين بداية من الخميس 2022/06/09، وفيما يلي ألية التسجيل للجامعيين.
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة / علوم طبيعية) للإلتحاق في الخدمة العسكرية.https://t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq
— وزارة الدفاع
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الآن تسجيل دورة الضباط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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