نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الآن تسجيل دورة الضباط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع 1443، أصبح من أهم كلمات البحث الآن، من قبل مئات الآف من الجامعيين والطلاب خريجي الشهادة الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في دورة الضباط للجامعيين، والتقديم للكليات العسكرية لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 1444/1443، وفق شروط حددتها كلاً من لجنة قبول الجامعيين واللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني.

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع السعودية، عن أهم الضوابط الواجب توافرها في المتقدمين، سواء لدورة الضباط أو للكليات العسكرية بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع، هو الموقع الإلكتروني للتسجيل وحددت موعد فتح رابط التسجيل للجامعيين وطلاب الثانوية العامة، والتي ستنطلق بتسجيل الجامعيين بداية من الخميس 2022/06/09، وفيما يلي ألية التسجيل للجامعيين.