نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 14 يونيو.. مجلة عروض العثيم الجديدة وخصومات رائعة حتى 50% على مشترياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة على حسابها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، قامت أسواق العثيم، بالكشف عن تفاصيل العروض الجديدة التي وفرته لعملائها من المترددين عليها، وفي العروض المقدمة، تم توفير خصومات رائعة للمواطنين تصل حتى 50% من المشتريات، ويمكن للراغبين، تصفح العروض في الإعلان الذي قدمته أسواق العثيم لمتابعيها على تويتر، كما يمكن زيارة الفروع أو تصفح الموقع الإلكتروني للإطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمنتجات المقدمة ضمن العروض.

عروض العثيم 2022

وكانت أسواق العثيم قد نشرت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تدوينة تكشف من خلالها، عن تفاصيل العروض التي وفرتها للعملاء من جميع أنحاء المملكة من المواطنين والمقيمين، وبحسب ما تم الكشف عنه، فإن العروض موفرة من يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو، ويمكن أن تستمر العروض بحسب ما تم الكشف عنه حتى نفاذ الكمية.

وكانت أسواق العثيم قد قدمت خصومات رائعة على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها المواطن أو المقيم بالمملكة، فهناك خصومات رائعة على السلع الغذائية للأنواع المختلفة، من اللحوم والفاكهة والخضروات والمعلبات، كذلك مختلف أنواع المكسرات والحلوى، وهناك أيضًا خصومات على الألبان والمشروبات بجميع أنواعها وزجاجات المياه.

أسواق عبد الله العثيم

كذلك تقدم أسواق العثيم عروض رائعة على المشروبات الغازية وأنواع البسكويت والكيكات سريعة التحضير والتسالي التي يحبها الأطفال، وهناك من بين العروض، خصومات رائعة على المناديل ومعجون الأسنان والشامبو ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، بالإضافة إلى مساحيق التنظيف التي يتم استخدامها بالمنزل.

كذلك يوجد عروض على حفاضات الأطفال وأدوات التعقيم وكريمات الوجه والبشرة، وطرحت أسواق العثيم خصومات رائعة على أدوات المنزل والمطبخ من طاسات، وأدوات للتنظيف ومراوح وغيرها من الأجهزة الكهربائية والأجهزة التي لا غنى عنها بالمطبخ أو المنزل، وبالإضافة لهذا كله، طرحت أسواق العثيم تخفيضات رائعة على أجهزة الهاتف المحمول والملابس ذات الخامات الرائعة، والشاشات ذات الماركات العالية، ويمكن للراغبين، الاستفادة من العروض المتاحة من أسواق العثيم خلال الفترة المعلن عنها، من خلال التوجه لأحد الفروع التابعة لها قبل انتهاء مدة العرض أو قبل نفاذ الكمية.

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