رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 التسجيل على دورة الضباط للجامعيين afca.mod.gov.sa

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السعودية عن فتح التسجيل للخدمة العسكرية في دورة الضباط الجامعيين، لخريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وقد حددت موعداً للتقديم إلكترونياً وكذالك عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين، وشمل الإعلان الرسمي عبر صفحة الوزارة على تويتر التقديم لطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة- علوم طبيعية، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم، وموعد وشروط التسجيل، علماً بأن معلوماتنا نقدمها من مصادرها الرسمية.

رابط تقديم وزارة الدفاع للخدمة العسكرية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “mod.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “afca.mod.gov.sa“.

النقر على المتقدمين الجامعيين.

تسجيل بيانات المتقدم.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد التقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

يبدأ التقديم للجامعيين للخدمة العسكرية وزارة الدفاع 1443، من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022، الموافق 10 ذي القعدة 1443، على أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط المبين بعالية بالخطوات.

شروط التقديم لوزارة الدفاع

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة وغير محكوم علية في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

ألا يكون قد تم طرده من الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

لا يزيد عمر المتقدم من مختلف التخصصات عن 27 عام، وبالنسبة للتخصصات الطبية لا يزيد العمر عن 30 عام.

ألا يقل التقدير عن جيد ويكون حاصل على المؤهل بطريق الانتظام الكلي.

أن يكون قد أدي اختبار قياس في التخصصات النظرية والنجاح فيه وتقديم ما يفيد ذلك.

ألا يقل الطول عن 165 سم وتناسب الطول مع الوزن.

أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

بالنسبة للتخصصات الطبية يكون قد تم إنهاء فترة الامتياز.

يكون المتقدم من الحاصلين على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك للتخصصات الطبية والصحية المطلوبة.

أن يكون صالح صحياً وغير مصاب بأمراض مزمنة أو معدية.

اجتياز جميع الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة