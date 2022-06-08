منصة وقفي تسجيل دخول الهيئة العامة للأوقاف السعودية

منصة وقفي تسجيل دخول، حيث تعد منصة وقفي منصة إلكترونية هامة وآمنة تعمل علي توفير التمويل الجماعي تحت رِقابة وإشراف الهيئة العامة للأوقاف، بغرض تحفيز المشاركة المجتمعية في المجالات الوقفية المتنوعة، وتتيح هذه المنصة الفرصة الكاملة من أجل المساهمة الجزئية أو المساهمة بشكل كامل في دعم المشروعات والعمل علي توفير تمويل لها بشكل رقمي بواسطة خيارات دفع آمنة، وتقوم المنصة بعرض عدد من المنتجات والمشروعات الوقفية والمشروعات التنموية للهيئات الغير ربحية، من أجل تمكين جميع فئات المجتمع وكافة الجهات المانحة من المساهمة في تقديم دعم لها للإسهام في التنمية وتوفير الاحتياجات التنموية، وسوف نوفر لكم رابط منصة وقفي تسجيل دخول.

منصة وقفي تسجيل دخول

يستطيع جميع المستفيدين من خِدْمَات منصة وقفي تسجيل دخول المنصة والاستفادة من جميع الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها المنصة بواسطة هذه الخطوات:

الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة وقفي.

النقر علي تسجيل دخول المنصة بأعلي الصفحة الرئيسية.

تطلب المنصة إدخال اسم الدخول أو رَقَم الجوال أو البريد الإلكتروني.

تسجيل كلمة السر في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

يتم التحويل للصفحة الرئيسية للموقع حتي يستطيع كل شخص أن يتعامل من حسابه الشخصي مع جميع الخِدْمَات الإلكترونية المتوفرة في المنصة.

تسجيل جديد بمنصة وقفي

يمكن التسجيل في منصة وقفي أول مرة لأي مستخدم عن طريق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول لمنصة وقفي بواسطة الرابط التالي: تسجيل جديد.

من أعلي الصفحة يتم اختيار (سجل الآن).

يجب تسجيل الاسم كاملاً.

تسجيل عنوان البريد الإلكتروني.

تسجيل رَقَم الجوال.

إدخال كلمة السر مع تأكيدها مرة أخري.

الموافقة علي شروط التسجيل في المنصة.

ثم النقر علي تسجيل.

مجالات العمل في وقفي

تعمل منصة وقفي علي العمل في عدة مجالات متنوعة داخل المملكة العربية السُّعُودية، ومن أبرز هذه المجالات ما يلي: