أسعار حملات الحج لحجاج للمقيمين في الداخل 1443 وشروط الحج الجديدة لهذا العام

أسعار حملات الحج لحجاج للمقيمين في الداخل 1443 من أكثر الأشياء التي يبحث التى يبحث عنها الملايين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث نبدأ الجميع الاستعداد إلى موسم الحج لهذا العام 1443 ولذلك بدأت جميع الشركات السعودية بتقديم عروض الحج لهذا العام، وهذا منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن موعد التقديم إلى الحج لهذا العام وهو بدأ من يوم الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 وأعلنت الوزارة أيضا على أسعار وباقات الحج وهي أسعار مختلفة تناسب من كافة الفئات الاجتماعية باختلاف المميزات، لذلك بدأ جميع المقبلين على إقامة فريضة الحج لهذا العام 1443 يبحثون أفضل العروض التي تقدمها شركات الحج ووزارة الحج والعمرة.

أسعار حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين في المملكة العربية السعودية لهذا العام 1443

لقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن أسعار حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين في المملكة العربية السعودية و اسعار الحملات والباقات الخاصة تختلف من منطقة إلى الأخرى وهذا لكى تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية، واسعار حملات الحج هي:

حملة البرامج العامة وهذه الحملة يبدأ سعرها من 6833 ريال سعودي حتى 15540 ريال سعودي وهذا للفرد الواحد.

وهذه الحملة يبدأ سعرها من 6833 ريال سعودي حتى 15540 ريال سعودي وهذا للفرد الواحد. أعلنت عن حملة البرنامج الميسر وسعر هذه الحملة للفرد الواحد هو 3938 ريال سعودي.

وسعر هذه الحملة للفرد الواحد هو 3938 ريال سعودي. حملة الباقة التوفيرية وهي تعد حملة اقتصادية يبدأ سعرها للفرد الواحد من 3447 ريال سعودي حتى 4797 ريال سعودي.

وهي تعد حملة اقتصادية يبدأ سعرها للفرد الواحد من 3447 ريال سعودي حتى 4797 ريال سعودي. حملة الباقة الاقتصادية وهذه الحملة يبدأ سعرها للفرد الواحد من سعر 3829 ريال سعودي حتى 5456 ريال سعودي.

شروط التسجيل في حملات الحج لحجاج الداخل والمقيمين في المملكة لهذا العام 1443

لقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الشروط التي حددتها لقبول طلب التسجيل في حملات الحج والموافقة عليها لابد من توافر هذه الشروط في المتقدم سراء للمقميمن او المواطنين السعوديين لقبول الطلب، والشروط هي: