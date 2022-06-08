نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022 “الدفعة 55” والموعد الرسمي لصرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022، عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022 بالتزامن مع اقتراب موعد الصرف للدفعة 55 المقبلة، ويعتبر حساب المواطن ه واحد من خدمات الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية لمواطنيها من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتقديم لهم الدعم اللازمة لتسهيل المعيشة ومساندة الأفراد والأسر المحتاجة، هذا ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال نوضح تفاصيل استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022 وموعد صرف حساب المواطن الدفعة 55 المقبلة الخاصة بالشهر الحالي.

استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022

يتم استعلام حساب المواطن دفعة يونيو 2022 لهؤلاء الأفراد المستحقين من دعم برنامج حساب المواطن السعودي الكترونيا عبر اتباع بعض الحطوات، والتي تتمثل في التالي:

الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم النقر على زر الاستعلام عن حساب المواطن.

ثم يتم إدخال جميع البيانات في الخانات المخصصة ومنها كتابة رقم الهوية، مع مراعاة إدخال البيانات دقيقة وصحيحة.

يتم بعدها النقر على زر استعلام لتظهر حالة الفرد من الدفعة 55 لشهر يونيو 2022.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55

منذ بداية إطلاق برنامج حساب المواطن للفرد السعودي والأسر المحتاجة، فقد تم تحديد موعد ثابت لصرف إيداعات الدفع المقدمة من المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الموعد من خلال الآلية الموضحة أدناه، وهي:

صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

في حالة موافقة اليوم العاشر من الشهر ليوم جمعة، يتم تقديم موعد الصرف ليوم ليكون في يوم 9 من الشهر الميلادي الموافق ليوم الخميس.

في حالة مصادفة اليوم العاشر من الشهر ليوم السبت، يتم ترحيل موعد الصرف ليكون في يوم 11 من الشهر الميلادي الموافق ليوم الأحد.

ومن الجدير بالذكر ان موعد صرف الدفعة 55 من حساب المواطن يونيو 2022 المقبلة من المقرر أن يتم صرفها وإيداع الدفع للأفراد المستحقين من الدعم في حساباتهم في يوم الخميس المقبل الموافق 9 من يونيو 2022.

لقد بدأ وضع الدفعات الخاصة بحساب المواطن في حسابات المواطنين في الوقت الحالي، وذلك ليتمكن كافة مستفيدي برنامج حساب المواطن من الحصول على الدفعات الخاصة بهم غداً الخميس 9 يوليو 2022 والذي يوافق يوم 10 ذو القعدة 1443 هـ، على ان يكون ذلك في كافة مناطق المملكة العربية السعودية ولكافة المستفيدين من برنامج حساب المواطن.