عاجل.. إعلان نتائج قبول قوات الأمن الخاصة رجال رتبة “جندي” أعرف تعليمات الحضور والمستندات

أعلنت منذ قليل قوات الأمن الخاصة عن نتائج قبول قوات الأمن الخاصة على رتبة جندي للرجال، والتي كان قد أعلن عنها يوم 2021/11/15 الماضي، وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، للعمل في وحدات وإدارات القوات الخاصة في المدن السعودية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية الإستعلام الإلكتروني عن النتائج، والمستندات المطلوبة للمراجعة عند الحضور، وأهم التعليمات الواجب إتباعها عند الحضور.

أستعلام نتائج قبول قوات الأمن الخاصة 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر توظيف jops.sa.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للمرور إلي الموقع” البريد الإلكتروني، كلمة السر”.

النقر على أيقونة النتائج من الصفحة الرئيسية.

تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم طلب التسجيل وكافة البيانات المطلوبة للاستعلام.

الضغط على أيقونة أستعلام لتظهر النتيجة على الفور وفي حالة القبول يتم تحديد موعد المقابلة.

قوات الأمن الخاصة

قوات الأمن الخاصة هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية، تكمن أهم مهامها في تأمين الشخصيات الهامة والأماكن الحيوية في البلاد، وتحظى بأهمية كبيرة من قبل وزارة الداخلية نظراً لأهمية المهام التي توكل إليها تم تأسيسها في البداية لتأمين ولي العهد، وكان ذالك عام 1382 هجري وحتى اليوم تؤدي مهامها بكفاءة كبيرة.

رابط نتائج قبول قوات الأمن الخاصة

كما هو معلوم فأن جميع الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، يتم الإستعلام والتقديم عليها من خلال رابط أبشر توظيف، وهو الرابط الرسمي للاستعلام ويعتبر من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم الدخول عليها، نظراً لكثرة الوظائف التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

تعليمات الحضور عند المراجعة

الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها ضد فيروس كورونا المستجد. إحضار نموزج التقديم وأصل المستندات للمطابقة والمراجعة. أن يكون المقبول مفعل ومحمل تطبيق توكلنا على جواله. الالتزام عند الحضور بالزي الرياضي المناسب وحلاقة الرأس وعدم أصطحاب أي من الأهل أو الأقارب.

المستندات المطلوبة للمراجعة