معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه‍ وكيفية التقديم على طلب الإعانة

معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه‍، من المعروف أن برنامج التأهيل الشامل هو أحد هذه البرامج التي تقدم خدمات للمواطنين في السعودية، والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى مساعدة فئة معينة من المجتمع، وهم الأفراد أصحاب الإعاقات، وإن دعم التأهيل الشامل هو أحد المساعدات المقدمة إلكترونياً، ويمكن التقديم عليها من خلال موقع الوزارة لذوي الإعاقة والمسجلين لدى البرنامج لطلب الحصول على الإعانة المادية الشهرية، ويتم تقديمها وفق شروط ومعايير محددة من قبل الوزارة.

معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه‍:

إن شروط الحصول على الإعانة المادية التي تقدم شهرياً من التأهيل الشامل تشمل الآتي:

إن المستحقين لهذا للدعم هم ذوي الإعاقة.

يجب أن يكون المستفيد من ذلك الدعم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك يجب أن يكون قد سبق تقييم أصابته.

أيضا يشترط أن تكون الإعاقة مسجلة ضمن تصنيف برنامج الإعانة المادية لأصحاب الإعاقة.

يشترط عدم تجاوز إجمالي دخل المستفيد عن 4000 ريال سعودي.

كما يجب أن لا تتعدى فترة إقامة الفرد داخل أحد مرافق التأهيل التابعة للحكومة أو حتى الصحية أو في الجهات الأهلية (أي على نفقة الدولة) لمدة ست أشهر أثناء العام.

شرط أساسي أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

كذلك يجب ألا يكون سبق له الاستفادة من خدمات الإيواء بإحدى المراكز التابعة للوزارة.

يجب ألا يكون عمر المستفيد أثناء تسجيل الإصابة قد تعدى 60 عاماً.

كما أن المتقدم علية أن يكون مالكاً للجنسية السعودية أو يكون أحد التابعين للقبائل النازحة، ويجب أن يكون لدية هوية سارية المفعول.

كيفية التقديم على طلب إعانة مالية:

يستطيع المتقدم والذي تنطبق عليه كافة شروط التأهيل الشامل السابقة أن يقوم بالتقديم بشكل إلكترونياً، وعن طريق إتباع الخطوات الآتية: