نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه وكيفية التقديم على طلب الإعانة في المقال التالي
معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه، من المعروف أن برنامج التأهيل الشامل هو أحد هذه البرامج التي تقدم خدمات للمواطنين في السعودية، والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى مساعدة فئة معينة من المجتمع، وهم الأفراد أصحاب الإعاقات، وإن دعم التأهيل الشامل هو أحد المساعدات المقدمة إلكترونياً، ويمكن التقديم عليها من خلال موقع الوزارة لذوي الإعاقة والمسجلين لدى البرنامج لطلب الحصول على الإعانة المادية الشهرية، ويتم تقديمها وفق شروط ومعايير محددة من قبل الوزارة.
معايير وضوابط التأهيل الشامل 1443 ه:
إن شروط الحصول على الإعانة المادية التي تقدم شهرياً من التأهيل الشامل تشمل الآتي:
إن المستحقين لهذا للدعم هم ذوي الإعاقة.
- يجب أن يكون المستفيد من ذلك الدعم مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك يجب أن يكون قد سبق تقييم أصابته.
- أيضا يشترط أن تكون الإعاقة مسجلة ضمن تصنيف برنامج الإعانة المادية لأصحاب الإعاقة.
- يشترط عدم تجاوز إجمالي دخل المستفيد عن 4000 ريال سعودي.
- كما يجب أن لا تتعدى فترة إقامة الفرد داخل أحد مرافق التأهيل التابعة للحكومة أو حتى الصحية أو في الجهات الأهلية (أي على نفقة الدولة) لمدة ست أشهر أثناء العام.
- شرط أساسي أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- كذلك يجب ألا يكون سبق له الاستفادة من خدمات الإيواء بإحدى المراكز التابعة للوزارة.
- يجب ألا يكون عمر المستفيد أثناء تسجيل الإصابة قد تعدى 60 عاماً.
- كما أن المتقدم علية أن يكون مالكاً للجنسية السعودية أو يكون أحد التابعين للقبائل النازحة، ويجب أن يكون لدية هوية سارية المفعول.
كيفية التقديم على طلب إعانة مالية:
يستطيع المتقدم والذي تنطبق عليه كافة شروط التأهيل الشامل السابقة أن يقوم بالتقديم بشكل إلكترونياً، وعن طريق إتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يقوم بتسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا عن طريق بوابة نافذ الوطنية الموحدة.
- ثم يقوم بتسجيل الدخول على حسابه عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكذلك كلمة السر.
- ثم تحديد خيار الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية، وهذا ضمن خدمات الوزارة.
- بعد ذلك قم بتحديد خدمة الإعانة المادية لأصحاب الإعاقة.
- كما يشترط عليك كتابة جميع المعلومات التي تطلب منك بشكل صحيح من إسم ورقم هوية وأيضا رقم هاتف، وكذلك معلومات الحساب البنكي.
- أيضا شرط عليك كتابة معلومات الدخل في أماكنها المحددة.
- قم بتقديم الطلب وهذا بعد قراءة كافة البيانات والتأكد من سلامتها، وبعد الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.
- بعد هذا سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب، وجميع التفاصيل.
- في النهاية تستطيع متابعة الطلب عن طريق قائمة طلباتي عبر المنصة الإلكترونية.
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