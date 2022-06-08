رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 القبول الموحد للثانوية الكليات العسكرية afca.mod.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa ، في بيان وظيفي أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية متمثلة بالقبول الموحد للكليات العسكرية، عن تدشين حملة للجَامعيين وخريجي الثانوية العامة للقبول للعام الدراسي 1443 – 1444 بالكليات العسكرية، ولذلك تم البحث من قبل الكثيرين المتقدمين للتسجيل بالبحث عن رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa.

تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443

كشفت اللجنة المركزية “للقبول في وزارة الدفاع” أنها فتحت باب التسجيل والقبول للعام الدراسي المقبل 1444، ووضعت مواعيد التسجيل عبر البوابة الإلكترونية حيث يبدأ التسجيل للجامعيين من حملة شهادة البكالوريوس في صباح يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 والموافق بتاريخ هجري 10/11/1443.

رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 القبول الموحد

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فقد نوهت وزارة الدفاع علي كافة الطلاب الجامعيين الراغبين في التسجيل للالتحاق بالكليات العسكرية من ضرورة الالتزام بشروط التسجيل، حيث يتم التسجيل علي النحو التالي:

تسجيل الدخول مباشرة إلي بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa .

. يجب اختبار تبويب المتقدمين للتسجيل الجامعيين.

تظهر صفحة بها حقول فارغة يجب تعبئتها بدقة عالية.

بعد التأكد من صحة البيانات يجب النقر علي تبويب تسجيل.

شروط وزارة الدفاع للجامعيين 1443

لمن يرغب في الالتحاق والتسجيل والتقدم بوزارة الدفاع لخريجي الكليات، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية يجب عليهم الاستفادة من معايير ومتطلبات الشروط والالتزام بها من قبل خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس، وهي كالاتي:

أن يكون المتقدم للترشيح بالقبول من سعودي الأصل. يمكن التقديم لمن هم خارج المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون والدهم في مهمة مع الحكومة السعودية. ألا يكون متقاعدًا أو مطرودًا من أي جامعة أو معهد أو كلية أو مركز عسكري. يجب ألا يتجاوز سن مرشح البكالوريا 27 سنة لجميع التخصصات. يعتبر حسن السلوك والسلوك من المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها. إذا أدين مقدم الطلب بإحدى الجرائم ضد الأمانة والشرف ، فلن يتم النظر في أوراقه. إذا تم طرد المرشح أو إزالته من أي من الكليات أو المعاهد العسكرية أو حتى المراكز التابعة لها ، فلن يتم قبول طلبه أيضًا. يجب ألا يتجاوز عمر المرشحين الحاصلين على “البكالوريوس” 27 عامًا لجميع التخصصات، و 30 عامًا “للممارسين العامين والجراحين وأطباء الأسنان”. بالنسبة للعلامة العامة يشترط أن يكون الحد الأدنى “جيد” لحاملي الشهادة الجامعية. ومن أهم المتطلبات أيضًا الحصول على شهادة لاختبارات “قياس” القدرات العامة في التخصصات النظرية. القبول بالجامعات الموحدة التابعة لوزارة الدفاع أن أحد أهم المتطلبات هو ألا يكون المتقدم متزوجًا من “أجنبي”. للتخصصات الطبية يجب الحصول على ترخيص خاص من الهيئة السعودية لجميع التخصصات الصحية والطبية. ضرورة إنهاء فترة امتياز التخصصات الطبية. يجب ألا يعاني المتقدم من أي من الأمراض ” أمراض معدية/ الربو/ الصرع”. يجب ألا يقل ارتفاع الطالب عن 165 سم وأن يكون متوافقاً مع وزنه.

نوهت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية بتويتر علي جميع المرشحين للقبول من ضرورة، بدء التسجيل رابط تقديم وزارة الدفاع للجامعيين 1443 القبول الموحد عبر بوابة afca.mod.gov.sa.