نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاحية رخصة العمل للمقيمين الاستعلام عنها وطريقة سداد رسوم تجديد رخصة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة صلاحية رخصة العمل للمقيمين 1442 الاستعلام عنها وطريقة سداد تجديد رخصة العمل حيث انه حتي يستطيع الوافدون مواصلة عملهم داخل المملكة هناك ما يسمى برخصة العمل ويكون لها صلاحية محددة المدة، وعندما تنتهي هذه الصلاحية يقع العامل ضمن مخالف القانون، فيجب أن يتم الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين دائنا والقيام بتجديدها قبل قرب موعد انتهائها، ولهذا سوف نقوم اليوم بالتحدث عن طريقة الاستعلام عن صلاحيتها، وطريقة دفع رسوم تجديدها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد الإقامة بدون رخصة عمل بالمملكة تعرف على الطريقة والرسوم المطلوبة وأهم الشروط.

صلاحية رخصة العمل للمقيمين إلكترونيا

يتمكن المقيمين داخل المملكة من الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين ويتم هذا عن طريق الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية ويتم الاستعمال بواسطة رقم الإقامة أو رقم الحدود، أو السداد وتعتبر وثيقة رخصة العمل من الأوراق المهمة للعمل داخل الشركات وأيضا من أجل المحافظة على الإقامة باستخراجها أو تجديدها . وتلتزم كل وثيقة لرخصة عمل بتاريخ بدء وتاريخ انتهاء، ويتمكن الوافدون من الاستعلام عن رخصة العمل بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الرخصة عن طريق الخطوات الأتية :

أولا يجب الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية السعودية

القيام بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها اختيار خيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

ثم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية التي توجد بيمين الشاشة من بين قائمة الاختيارات.

ثم اختيار الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

وبعدها الضغط على خدمة رخص العمل من خانة نوع الخدمة.

وبعدها اختيار نوع الخدمة عن طريق رقم السداد.

القيام بكتابة رقم السداد الذي يتم ظهوره عند التسجيل على الموقع بواسطة رقم الإقامة.

القيام بكتابة رمز التحقق في مكانه الصحيح.

ثم النقر على بحث.

سوف يتم إظهار نافذة جديدة تحتوي على البيانات الشخصية الخاصة بالوافد ورخصة العمل، ويمكنك التعرف من خلالها على صلاحية رخصة العمل إذا كانت منتهية أو فعالة، وتعرف أيضا على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عن طريق أبشر وموقع الوزارة بالخطوات

طريقة سداد تجديد رخصة العمل إلكترونيا 1442

حيث يتمكن لديه الرغبة في تسديد رسوم استخراج الرخصة أو رسوم تجديدها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويتم هذا عن طريق الخطوات الأتية:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة

ثم تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم النقر على المدفوعات.

وبعدها اختيار سداد الفواتير.

ثم الضغط على إضافة فاتورة جديدة

الضغط على خدمات حكومية من خانة عرض بحسب

ثم الضغط على وزارة العمل من خانة مقدم الخدمة.

القيام بكتابة رقم سداد المشترك داخل المكان الخاص به،

ثم النقر على استمرار.

القيام بالضغط على تأكيد على الفاتورة بعد مراجعتها.

وبعدها القيام بالضغط على تنشيط

كما يجب بعدها تأكيد.

ثم كتابك كلمة السر التي يتم إرسالها للمقيم بواسطة الهاتف

وبعدها النقر على استمرار.

ثم النقر على إنهاء

ثم بعدها الدخول على قائمة الفواتير

ثم اختيار دفع الفاتورة المحددة

وبعدها الضغط على التأكيد.

وأخيراً سيتم دفع الفاتورة وتحصل على رخصة عمل صالحة لمدة عام أو عامين. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا وعبر أبشر وطريقة استرداد الرسوم ومعرفة من تم استثنائه.

أهم الشروط المطلوبة للحصول على رخصة العمل

حيث أنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها حتى يتم الموافقة على الحصول على رخصة العمل. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي: