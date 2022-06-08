نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 50 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب من تمويل إمكان الراجحي في المقال التالي

يقدم مصرف الراجحي تمويلات متعددة لعملائه واليوم نقدم قرض شركة امكان الراجحي بمزايا عديدة قرض يصل الى 50 الف ريال متوافق مع احكام الشريعة ومع وجود فترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر،ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على تمويل امكان الراجحي ومزاياه واهم انواع القروض وكيفية التقديم على قرض شركة امكان للتمويل، حيث أن شركة إمكان هي أحد الشركات المملوكة إلى مصرف الراجحي والتي تم إنشائها فيما يقرب من عامين وتخضع شركة إمكان إلى رقابة البنك المركزي السعودي وشركة إمكان الراجحي تقدم العديد من التمويلات مثل تمويل للحصول على سيارة أو ترميم العقارات أو تمويل المشروعات الصغيرة وإصدار بطاقات الائتمان ويعتبر تمويل إمكان الراجحي واحد من أهم التمويلات من شركة إمكان حيث إنه يصل إلى مبلغ 50000 ريال سعودي مع فترة سداد ميسرة. الأنواع المختلفة من القروض المتاحة من تمويل إمكان الراجحي: أولاً: القروض الشخصية أو التمويل الميسر، وهو متاح لجميع عملاء البنوك.

ثانيا: قروض تحسين ظروف المعيشة.

ثالثا: قروض التمويل الإضافي (الشركات) وهو متاح فقط للسعوديين. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إمكان الراجحي: يجب على المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية وضرورة أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 20 عام ولا يقل عن ذلك حتى 60 عاماً ولا يزيد عن ذلك.

الراتب الشهري كحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

إمكانية الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر وفي حالة أن التمويل إضافي في حالة كونه من الفئات الخاصة وهم العاملين في القطاع المدني (شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين)، أو القطاع العسكري للحصول على التمويل الإضافي.

ومن أهم الشروط أن يكون للمتقدم سجل ائتماني. كيفية التسجيل في تمويل إمكان الراجحي من تطبيق الهاتف: اولا: ومن خلال تحميل تطبيق إمكان الراجحي علي الهتف ويمكن التحميل على هواتف الأندرويد أو للأيفون.

ثم عليك بفتح التطبيق وتسجيل حساب جديد.

ضرورة التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات وتتمثل في بطاقة الهوية والتعريف بالراتب وشهادة تأمين (للقطاع الخاص) وتقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر (لعملاء البنوك غير الراجحي).

انتظر سوف تصل رسالة بالموافقة وبعدها يجب اختيار مبلغ التمويل وطريقة السداد.

وبعد مراجعة الطلب يتم الموافقة ويقوم المتقدم بتوقيع العقد الإلكتروني وإدخال رقم الحساب المصرفي. كيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة امكان بالراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي .

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

ثم عليك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم المستخدم وكلمة المرور.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه حيث يصل إلى 50 ألف ريال سعودي

وتحديد عدد الأقساط التي تتراوح بين 12 شهر، و18 شهر، و24 شهر

تحديد طريقة السداد.

توقيع العقد الإلكتروني وإدخال بيانات الحساب البنكي الخاص لتحويل المبلغ إلى حسابك.

وبعد مراجعة كافة البيانات و التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها ثم النقرعلى إرسال طلب التمويل. عمر شويل - جدة قرض 50 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب من تمويل إمكان الراجحي - ثقفني

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