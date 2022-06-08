بموافقة فورية للسعودي والمقيم 20,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا رسوم

بموافقة فورية على التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث تقدم الشركة تمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن هذا التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بدون رسوم إدارية إضافية على التمويل ولكن بعد تطابق جميع الضوابط الواجبة للتمويل حيث يطلب التمويل الأصغر بالشركة توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاث أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة من أجل الموافقة على التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل وبلا رسوم بالتقسيط الشهري الميسر للسعودي والمقيم بموافقة الشريعة الإسلامية عبر شركة اليسر للتمويل في المملكة 1443.

الشروط الواجبة للتمويل الشخصي عبر اليسر للتمويل في السعودية

من أجل توفير التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للتمويل في السعودية الآن لابد من توفير كافة الشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين وغير السعوديين بدون الحاجة إلى إحضار موافقة الكفيل كذلك بدون رسوم إدارية على التمويل الذي يصل إلى 20,000 ريال تحت ضوابط وشروط ميسرة ومعلن عنها من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل كالتالي بالتفاصيل الجديدة:

شركة اليسر تطلب توفير مدة عمل تبدأ من 3 أشهر على الأقل للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر.

يحتاج التمويل الشخصي عبر شركة اليسر توفير الدخل الشهري الثابت الذي يساوي 5 آلاف ريال سعودي على الأقل.

كذلك يحتاج التمويل الأصغر توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يبدأ من 22 عام إلى 60 عام.

متاح في الفترة الحالية التمويل الأصغر للعسكريين حتى سن التقاعد العسكري في السعودية.

أهم مزايا التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل