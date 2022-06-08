اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443 ورابط جدول الاختبارات النهائية

اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443، هو أكثر ما يحرص على متابعته حاليًا، كلا من الطلاب وأولياء الأمور، في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الكثير منهم لمعرفة موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث، أو كم باقي على الاختبارات النهائية، وذلك وفقًا لما تعلنه وزارة التعليم السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بشأن التقويم الدراسي 1443، خاصة وأن العام الدراسي الجديد 1444، قد تم إعلان تقويمه بشكل واضح، مع بداية شهر صفر 1444ه، إلا أن بعض المصادر الرسمية التابعة، لوزارة التعليم السعودية، لم تؤكد هذا الموعد تحديدًا حتى الآن، وهنا يجب على الطلاب لمعرفة موعد اختبارات الفصل الثالث 2022، أن يعلموا عدد الأسابيع الدراسية المتبقية من الفصل الثالث 1443، حسب التقويم الدراسي المعلن من جانب وزارة التعليم، حيث تقرر أن تكون بداية الإجازة الصيفية للطلاب، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثالث 1443، في 30 يونيو 2022، اي مع بداية غرة شهر ذي الحجة 1443.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، باعتماد موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443ه. لكافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وجميع مراحل التعليم العام. إلى جانب برامج التربية الخاصة والمعاهد والتعليم المستمر، وذلك من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأشارت فيه الوزارة إلى رابط إعلان مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمملكة، وذلك على النحو التالي:

سوف يبدأ الطالبات والطلاب، أداء أعمال الاختبارات النهائية، في المواد العملية والشفهية، إلى جانب مواد التقويم التكويني. وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 20 من ذي القعدة 1443، على أن يتم عقد الاختبار خلال اليوم الدراسي.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت من قبل عن كافة شروط التسجيل في تكافل للطلاب، بالإضافة إلى شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين.

جدول الاختبارات النهائية 1443

تبدأ كافة الامتحانات التحريرية، لكافة الفرق والمراحل الدراسية المختلفة. بداية من يوم الأحد الموافق 27 من ذي القعدة 1443. على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 1 من ذي الحجة 1443. على أن يتم متابعة وتنفيذ الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث في السعودية. إلى جانب استخراج كشوف درجات الطلاب والنتائج كذلك، مع نهاية يوم الخميس الموافق غرة ذي الحجة 1443.