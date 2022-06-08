توضيح هام وعاجل من "أبشر" للمقيمين في السعودية .. يجب فعله قبل أو بعد الوقوع في المخالفات المرورية !!

و من أحد الخدمات الهامة التي يقدمها معرفة المخالفات المرورية حيث أن الكثير من المواطنين والمقيمين في هذا الوقت يبحثون بشكل دائم عنها

خصوصا تلك التي تكون مطبقة من قبل الهيئة العامة للمرور السعودي، حيث أن المنصة اتت من أجل تخفيف العبء الدائم على المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية

.الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتجنب الكثير من الأشخاص المخالفات المرورية لأن المخالفات المرورية في المملكة تتعرض لغرامات باهظة تصل إلى حوالي 10000 ريال سعودي ويمكن لمخالفي المرور في المملكة الذهاب إلى السجن.

وإذا كنت من المخالفين يرجى اتباع الخطوات أدناه لمعرفة الغرامات المفروضة عليك، والتي يمكنك الاستعلام عنها بالخطوات التالية:-

الوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

انقر فوق تحديد طلب وحدد طلب المرور.

ستحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور ورخصة القيادة.

اضغط على Enter للانتقال إلى الموقع لمعرفة عدد المخالفات المرورية التي ارتكبتها، والمبلغ الذي يتعين عليك دفعه كغرامة لهذه الانتهاكات، والموعد النهائي للدفع.

تسجيل الدخول لمعرفة عدد المخالفات التي ارتكبها السائق وتاريخ كل مخالفة.

إذا كنت ترغب في تقديم شكوى عندما يتم محاسبتك بتذكرة مرور، يمكنك تقديم شكواك باتباع الرابط إلى بوابة أبشر.

شكاوى بشأن مخالفات الطرق والمرور على الطرق في المملكة العربية السعودية.

إذا كنت مسجلاً في بوابة أبشر، يمكنك أيضًا الحصول على رخصة القيادة الخاصة بك أو تجديدها من موقع بوابة أبشر على الإنترنت.

المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن أو الغرامة لذلك، يجب على السائقين اتباع قواعد المرور وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات باهظة، وتتمثل تلك الحالات في التالي:-

عدم وجود رخصة قيادة عند الانتقال من مكان إلى آخر.

السير عكس الطريق.

وقوف السيارة في مكان غير مخصص لذلك.

قد يتسبب الأشخاص الذين يقودون بسرعات غير تلك المشار إليها في وقوع حادث.

في حالة وقوع حادث سيارة أو حادث، سيتم تغريمك إذا كانت سيارتك هي سبب الحادث.

المشي في الشوارع والمناطق التي لا يُسمح لك بالسير فيها في السيارة.