قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

قرض العمل الحر للنساء بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٣ الذين يرغبن فى العمل الحر. فقد ساهم بنك التنمية فى أبتكار وتطوير مجموعة من الخدمات التمويلية للفئات المختلفة. حيث تطمح العديد من النساء داخل المملكة الغربية السعودية بداية المشروع الخاص بهن. ولذلك تقوم المملكة بتقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التمويل اللازم لذلك. ومن اجل زيادة الإنتاجية أعلنت الحكومة عن قرض بنك التنمية للنساء. ونستعرض معكم الآن شروط الحصول علي التمويل الشخصي للنساء. وطريقة التقديم علي قرض العمل الحر لمن ترغب فى تأسيس المشروع الخاص بها.

شروط الحصول علي قرض بنك التنمية للنساء

أن تكون مقدمة الطلب سعودية الأصل أو من أب سعودي. أن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. لا يزيد الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 14 ألف ريال للعاملين فى القطاعين الحكومي والخاص. إذا كان التمويل فى مجال توجيه المركبات يجب على مقدم الطلب إرفاق وثيقة العمل الحر. وكذلك تقديم رخصة صالحة ووثيقة تأمين المركبة. ويجب على مقدمة الطلب أن يكون مر عليها عام كامل فى عملها الحالي. ألا تزيد مدة الأقساط عن 60 شهراً. كذلك يجب أن لا يكون قد حصل على قروض أو تمويل من أي بنوك أخري. تقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة.

طريقة التقديم علي قرض العمل الحر للنساء بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٣

الدخول عبر الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من الرابط www.sdb.gov.sa الضغط على أيقونة منتجاتنا ثم اختيار منتجات الأفراد. بعد ذلك نقوم باختيار تمويل العمل الحر نقدي أو عيني. بعد ذلك اختيار التمويل المراد والضغط على التقديم الإلكتروني. الضغط على أيقونة الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد. أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببوابة النفاذ الوطني الموحد وتسجيل الدخول. ثم أدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. بعد ذلك يطلب الموقع أدخال البيانات الشخصية ورقم الجوال ونتأكد من أدخال بيانات صحيحة ثم نضغط علي حفظ البيانات. الخطوة الأخيرة اختيار نوع التمويل وقيمة التمويل المطلوب وطريقة السداد ثم الضغط علي أيقونة إرسال.

شروط الكفيل في تمويل العمل الحر

يجب أن يكون من الحاصلين علي الجنسية السعودية. كذلك ألا يتجاوز عمر الكفيل سن ال٥٥ عاما في وقت طلب التمويل. لا يجوز للكفيل أن يكون ضامن لأكثر من كفالتين حتي موعد استحقاق القرض. تقديم بيان بالمرتب الخاص بالكفيل مختوم من جهة العمل. كذلك تقديم بيان الحالة الائتمانية للكفيل. يجب علي الكفيل التوقيع علي وثيقة الضمان قبل صرف المبلغ.

ما هو بنك التنمية الاجتماعية؟

بنك التنمية الاجتماعية بنك حكومي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم انشاء البنك عام 1391 هجريا. كذلك تم انشاء البنك بهدف التوفي للمواطنين التمويل اللازم لمطالب الحياة وتوفير حياة كريمة لهم. وكذلك يعتبر من اهم منتجات البنك التمويلية قرض الزواج من بنك التسليف وتمويل الترميم. وقرض اهل وقرض كنف المخصص للنساء المطلقات والارامل. وفي عام ١٤٣٩ هجريا تم تغير اللائحة التنفيذية لبنك التنمية الاجتماعية بموجب مرسوم ملكي. ذلك بعدف توسيع الانشطة التمولية لبنك التنمية ليشمل تمويل الهيئات والمؤسسات الخاصة. كذلك أصبح يستهدف تمويل المشاريع الكبري ومشاريع الأفراد لخلق فرص عمل جديدة. وقد يساعد ذلك في تطوير النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التى تهدف اليها المملكة.

في الختام نكون قد انتهينا من توضيح طريقة التقديم على قرض العمل الحر للنساء. وشروط الحصول على التمويل اللازم