انت الان تتابع خبر السعودية تصدر رسوم وشروط جديدة لتجديد الإقامة لمدة نصف سنة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت الجوازات السعودية عن رسوم تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر لعام 1443 هـ – 2022 م. مسبققا ، حيث كان الحد الأدنى للتجديد لمدة سنة واحدة فقط ، الا أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وأعباء الحياة التي يشكوا منها كل فرد في السعودية ، سواء كان مقيمًا أو سعوديًا.

فقد أتاحت الجوازات ذلك دفع أقساط قيمة تجديد الإقامة ، كي يتمكن المقيم من الاستمرار في المملكة دون التعرض للمساءلة القانونية ، وكل هذا يأتي في ظل جهود الحكومة السعودية لتطوير وتحقيق رؤية 2030.

9 اشهر رسوم تجديد الاقامة

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن تصريح الإقامة يمكن تجديده على أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية أو ثلاثة أقساط ربع سنوية ، وأوضحت أن قيمة تجديد الإقامة لمدة عام على النحو التالي : –

العاملون في القطاع الخاص: 650 ريالاً سعودياً.

الأفراد من عائلات الوافدين بحد أدنى 18 سنة: 500 ريال سعودي.

مرافقة المقيم 2000 ريال سعودي.

في حالة دفع رسوم تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر ، يتم احتساب المبلغ المستحق بضرب المبلغ السنوي في (2 ÷ 4) ، وبالتالي سوف تعرف قيمة تجديد الإقامة التي يجب عليك دفعها.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يجب أن تكون على دراية بصلاحية إقامتك ، وبناءً عليه ، من خلال موقع Misr Mix الخاص بنا ، سنشرح لك ، متابعينا الكرام ، خطوات الاستفسار عن صلاحية الإقامة ، موضحًا لك على النحو التالي: –

أدخل على بوابة أبشر ه.

اكتب اسم المستخدم أو الرقم القومي أو رقم الإقامة.

اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق تسجيل الدخول.

اضغط على خدمة التحقق من هوية المقيم.

أدخل رقم السجل المدني.

اكتب رقم الهوية الخاصة بك.

انقر فوق استفسار.

كيفية سداد رسوم تجديد الإقامة ثلاثة أرباع سنويًا

من خلال موقع Misr Mix الخاص بنا سوف نشرح لكم متابعينا الكرام طريقة دفع قيمة الاقامة ثلاثة ارباع سنويا اي كل تسعة اشهر موضحا لكم كالتالي: –

أدخل موقع الويب الخاص بالبنك الذي تنتمي إليه ، ويجب أن تتم الموافقة على البنك من قبل هيئة الجوازات.

اختر المدفوعات الحكومية.

اختر خدمات المقيمين.

الضغط على رسوم الإقامة السعودية.

أدخل رقم إقامة المقيم.

سيظهر لك المبلغ المطلوب دفعه.

اضغط على أقساط السداد.

اختر السداد أو الأقساط الثلاثة ربع السنوية ، أي كل تسعة أشهر.

اختر طريقة الدفع ووقت الدفع ومبلغ الدفع.