عروض نيسان بترومين تقسيط نيسان باترول ربع ضريبتك علينا بـ600 ريال

عند المقارنة بين عروض نيسان بترومين وعروض الصالح نجد أن لكل منهما مزايا. يتيح الصالح نيسان باترول ربع 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة. وهذا يعني أن المشتري سوف يوفر 15 % من ثمن السيارة خلال فترة العرض. والمعروف أن باترول منافس شرس على طول الخط لسيارة تويوتا لاند كروزر منذ أن بدأت العلامتان التجاريتان اليابانيتان في بناء سيارات الجيب الخاصة بهما في النصف الثاني من الخمسينيات من القرن الماضي. أضف إلى ذلك أن نيسان بترومين تقدم العديد من الفئات المختلفة من سيارات نيسان مع مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية.

مواصفات نيسان باترول ربع 2021

تأتي باترول 2021 مع محرك سداسي الاسطوانات v6 بسعة 4.8 لتر. المحرك تبلغ قوته القصوى إلى 280 حصان. أيضا السيارة تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات. ودفرينشيل خلفي” قفل تفاضلي” مع ميزة الدخول بدون مفتاح . السيارة تأتي بنظام الدفع الرباعي مع 3 أنماط من القيادة العادية وعلى الرمال وفي الطين. كما أن السيارة مزودة بالعديد من الكماليات مثل المصابيح الأمامية الهالوجين ومصابيح الضباب، مقابض الأبواب من الكروم وكذلك المرايا الجانبية الكهربائية المصنوعة من الكروم.

سعر نيسان باترول 2021 كوارتر

يبدأ سعر نيسان باترول كوارتر 2021 في السعودية عند 136 ألف ريال غير شامل الضريبة . ويصل سعر باترول 2021 شامل الضريبة إلى 157 ألف ريال. وخلال الشراء أثناء عروض السيارات الجديدة المقدمة من الصالح يتم الإعفاء من 11 ألف ريال مقابل الضريبة المضافة خلال فترة العرض. وهذه ميزة قد تناسب العديد من الأشخاص الراغبين في اقتناء سيارة دفع رباعي قوية مثل باترول. لكن البعض قد لا يحبذ شراء سيارة انقضى عامين على وجودها في الأسواق.

عروض تقسيط السيارات في السعودية

يمكن بحسب الحاجة المفاضلة بين عرضين من عروض تقسيط السيارات منتشرين بشكل أكبر في سوق السيارات السعودية. العرض الأول هو التقسيط بدون مقدم ويفضله الأشخاص الراغبون في اقتناء سيارة وليس لديهم ما يكفي من المال. وفي نفس الوقت مستعدين لاستقطاع جزء من الدخل كقسط شهري. بينما النوع الثاني فهو التقسيط بدفعة مقدمة وهو مفضل لدى الأشخاص الذين لديهم مدخرات أو أموال . لكل عرض مزاياه وعيوبه. عند شراء باترول 2021 بدون مقدم سوف تدفع 40 % من السعر في نهاية التمويل. أما عند الشراء بدفعة مقدمة في حدود 40% يمكن أن يسل القسط إلى 600 ريال شهريًا.