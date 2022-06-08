نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين في السعودية في المقال التالي
تمويل شخصي بنك الأهلي، يعتبر التمويل الشخصي من الأمور الهامة جدا والتي يتم البحث عنها بشكل متكرر في المملكة العربية السعودية، ويقدم هذا النوع من القروض عدد كبير من البنوك داخل الأراضي السعودية منها البنك الأهلي التجاري، ويكون الهدف من الحصول على قروض شخصيه هو عمل مشاريع صغيره أو شراء عقاري الخ، ومن ضمن البنوك التي تقدم هذا النوع من التمويل هو بنك الأهلي الذي يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة ويعتبر من اقدم البنوك السعودية، ويتميز تمويل شخصي البنك الأهلي انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم فترة سداد كبيره تتناسب من جميع العملاء، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خطوات التقديم على قروض بنك الأهلي وعرض أيضا شروط الحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي.
تمويل شخصي بنك الأهلي
تم إنشاء البنك الأهلي السعودي عام 1953 ليكون أول بنك سعودي يتم بناؤه في المملكة العربية السعودية، وهو من اكثر البنوك الشعبية والذي يثق به العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويتميز البنك الأهلي أيضا بالخدمات الإلكترونية المميزة مثل تمويل الأهلي موبايل وهو خدمه كبيره يقدمها البنك حيث يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي من خلال الموبايل ودون الذهاب إلى أي من فروع البنك، ودائما ما يسعى بنك الأهلي إلى تطوير خدماته من اجل مواكبة البنوك العالمية والبنوك في المنطقة، ويقدم أيضا تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات وهذا النوع من التمويل يتميز بعدم شرط حصول المقترض على وظيفه، في السطور القادمة سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الأهلي.
خطوات التقديم على تمويل البنك الأهلي
- أولا عليكم الدخول على رابط تمويل بنك الأهلي.
- قم بكتابة الاسم الأول والأخير.
- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين.
- قم بكتابة الجنسية.
- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعدها يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي.
شروط قروض بنك الأهلي التجاري
- يجب أولا أن يكون العميل احد موظفي احد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.
- تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.
- يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.
- فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.
- لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.
- تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.
- الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.
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