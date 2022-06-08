شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وطريقة التسجيل للحصول على المساعدات 1443

شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443، يعد هذا البرنامج من البرامج التابعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة الزراعية، وهذا البرنامج يهدف إلي مساعدة كافة العاملين فى القطاع الزراعي وهذا بهدف تحسين القطاع الزراعي بكافة أشكاله ليزيداد جودة المحاصيل الزراعية وتشجيع المواطنين و الشباب في الدخول والعمل في المجال الزراعي، وهناك الكثير من المناطق الزراعية التي يسكن فيها عدد كبير من الشباب والأسر ولا يستطيعون الحصول على فرصة عمل مناسبة ولذلك حرصت الحكومة السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لهم من تقديم المساعدات للبدء في مشاريع زراعية صغيرة ولكن بشروط محددة وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وسنقدم لكم كافة التفاصيل.

شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل 1443

هناك دور ملحوظة كبير جدًا يشهدة كافة المواطنين السعوديين في تطوير المملكة وتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لجميع أطياف المجتمع وهذا لتطوير المملكة و تحسين الأوضاع والمجال الزراعي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، ولذلك وضعت وزارة المياة والبيئة والزراعة السعودية برنامج دعم الريف للعاطلين عن العمل وربات البيوت و المتعاقدين، وسنقدم لكم شروط الحصول على دعم ريف للعاطلين عن العمل وهي:

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي خاص به وجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم إلى الدعم الريفي عن 6000 ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون لدي حرفة زراعية ويستطيع العمل بها.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم .

ألا يكون المتقدم يعمل في جهة حكومية او خاصة.

طريقة التقديم في دعم الريف للعاطلين عن العمل 1443

لقد وضعت الوزارة هذا البرنامج من أجل تطوير المجال الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية بتشجيع الشباب في البدء بمشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل مناسبة، وتحقيق الرؤية المستقبلية التي وضعتها الحكومة لعام 2030 التي تهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وطريقة التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين عن العمل هي: