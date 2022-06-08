آلية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa فما هي الخطوات وخطوات التسجيل هذا ما سنستعرضه معكم، حيث يستمر عدد الباحثين عن هذا الموضوع في تزايد خاصة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن آلية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍، وذلك مع اقتراب موعد صرف الضمان هذا الشهر والذي ينتظره الكثيرون من مواطنين السعودية، كما تقدم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للحصول على هذا الضمان رغبة منهم في التعرف على موقفهم من قبول الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أم لم يتم قبولهم وهذا ما سنعرف تفاصيله من خلال المقال الآتي.

آلية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عبر رابط sbis.hrsd.gov.sa

قامت الحكومة السعودية بتوفير رابط الاستعلام عن أهلية الحصول على الضمان الاجتماعي المطور، حيث أنها تتيح للمواطنين على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الوسائل لكي يتم الدخول عليه والاستعلام عن اذا ما كان المواطن يستحق هذا الدعم بشكل إلكتروني من عدمه، وكل هذا يتم من خلال المنزل بدون أي صعوبات، كما أن الحكومة قد أمرت بتفعيل ذلك الرابط بهدف التسهيل على كاهل المواطنين المتقدمين بعض المجهود للحصول على ذلك المعاش، حيث جعلت الأمر كله سهل ليتم التعامل معه بشكل إلكتروني من أي مكان متواجدين فيه، حيث سنعلمكم بخطوات الاستعلام في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍

يمكن للموطنين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المواطن بالتوجه أولا إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يقوم بالضغط فوق زر الاستعلام عن الضمان الجديد.

بعدها يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني الخاص به بشكل واضح.

وأخيرا يمكنه النقر على زر استعلام لكي يعرف المواطن على موقفه من استحقاق الضمان من عدمه.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكننا أيضا معرفة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي: