الاستعلام عن تصريح الحج عبر أبشر والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa

تزايد البحث عن كيفية الاستعلام عن تصريح الحج في الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والتي أكدت على ضرورة الحصول على تصريح الحج لكل من يرغب في أداء هذه الفريضة المقدسة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبة.

الاستعلام عن تصريح الحج

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية الاستفسار عن تصاريح الحج وجميع الخدمات المميزة بعدة طرق إلكترونية، وهي كالتالي:

الاستعلام عن طريق منصة أبشر

منصة أبشر هي إحدى المنصات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة للاستفسار عن تصاريح الحج وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

بعد ذلك يتم اختيار أبشر للأفراد.

ثم يتم كتابة الاسم وكلمة المرور والرمز المرئي الخاص بالمستخدم.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة خدماتي، ثم اختيار أيقونة خدمات الحج.

ثم اختيار أيقونة طباعة التصريح.

مع مراعاة تسجيل كل البيانات المطلوبة بدقة والتي تتضمن رقم الهوية الشخصية أو رقم الإقامة.

ثم اختيار زر عرض التصاريح لتظهر على الفور كافة المعلومات التي تبحث عنها.

الاستعلام عن طريق المسار الإلكتروني

للاستفسار عن تصاريح الحج ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالاستفسار عن حالة حجز تصاريح الحج.

اختيار زر الاستعلام عن طلب.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص بالحاج، مع مراعاة إدخال الرمز المرئي بدقة.

ثم اختيار إرسال طلب والضغط عليها لتظهر نتيجة الطلب بسرعة وسهولة.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح الحج

حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح الحج لعام 1443-2022 وهي كالتالي:

جواز السفر.

وثيقة الإقامة في حالة المقيمين داخل المملكة.

تقرير طبي للمتقدم يتضمن فصيلة الدم.

عدد 2 صور حديثة وواضحة للمتقدم مقاس 6×4.

صورة من الهوية الشخصية، مع ملء كافة البيانات الموجودة في نموذج تصريح الحج.

شهادة تطعيمات ضد الأنفلونزا والحمى الشوكية وغيرها.

في نهاية مقال الاستعلام عن تصريح الحج حيث تم توضيح خطوات الاستعلام بالتفصيل سواء عن طريق منصة أبشر أو عن طريق المسار الإلكتروني، مع عرض كافة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على التصريح.