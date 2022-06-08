استعلام عن تأشيرة زيارة عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa – وزارة الخارجية

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين لديهم أقارب يقيمون في المملكة العربية السعودية عن كيف يتم استعلام عن تأشيرة زيارة لكي يتم عمل زيارة عائلية من أجل تأدية مناسك الحج أو تمضية العطلة الصيفية، وقد حددت المملكة العربية السعودية منصة خاصة بها على الإنترنت يمكن من خلالها الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية بكل سهولة.

استعلام عن تأشيرة زيارة

قامت المملكة العربية السعودية بفتح الزيارة العائلية للأشخاص الوافدين إليها والذين يقيمون على أراضيها وحددت خطوات معينة يتم اتباعها لطلب التأشيرة وهذه الخطوات كالآتي:

في البداية لا بد من الدخول على الموقع الخاص بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

بعد الدخول على المنصة سوف يظهر لك تعهد لابد من الموافقة عليه وذلك بالضغط على كلمة موافق التي يتواجد بها كافة الشروط التي لابد من توافرها للسفر.

بعد الضغط على كلمة موافق يتم فتح صفحة جديدة يتم إدخال رقم الإقامة للشخص المتقدم بالزيارة، ويتم إدخال ميعاد انتهاء الزيارة أيضًا.

يتم الضغط على كلمة التالي لكي يتم متابعة الخطوات التالية.

يتم إدخال كافة البيانات للشخص الذي يقيم في السعودية وهذه المعلومات تشمل اسم صاحب الطلب، الجنسية التي يحملها، المهنة التي يعمل بها، رقم الهاتف الخاص به، العنوان الذي يقيم فيه، البريد الإلكتروني الخاص به، تاريخ الميلاد، رقم تأشيرة الدخول، اسم صاحب العمل الذي يعمل به.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التالي لاستكمال الخطوات.

يتم إدخال كافة البيانات عن الزائر نفسه.

في النهاية يتم الضغط على كلمة عرض الطلب.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

قد حددت المملكة بعض الشروط التي لا بد من توافرها لطلب زيارة عائلية وهذه الشروط هي

أن لا تقل مدة صلاحية إقامة المقيم عن 90 يوم، وذلك في الفترة التي يتم تقديم طلب الزيارة فيها.

أن لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 شهور.

أن يكون الشخص المقيم في المملكة لديه تأشيرة إقامة عمل هناك.

تأشيرة الزيارة العائلية تقتصر على الزوجة أو الأبناء، ولا بد أن يكون الأبناء أعمارهم تصل 18 عام.

في نهاية المقال تحدثنا عن استعلام عن تأشيرة زيارة وشرحنا الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على التأشيرة بكل سهولة، وذكرنا أيضًا الشروط التي يجب توافرها في الشخص المقيم لكي يتم السماح له بتقديم طلب زيارة عائلية.