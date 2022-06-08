للراغبين في إنشاء مشاريع أسرع قرض 500 ألف ريال من شركة تمويل الأولي للتمويل الشخصي

لمن يرغب في انشاء مشروع او شركة او تنفيذ فكرة مشروع اقتصادي يعود عليه بارباح او لتشغيل عماله هناك تمويل شخصي يصل الى 500 الف ريال تصرف فورا طالما مستوفي الشروط حيث تمنح شركة الاولى الاقتراض والتمويل للأفراد لإقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة أو لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة ، وبشروط ميسرة سوف نوضحها بداخل المقال وشرح وتوضيح كيفية التقدم للحصول على التمويل بالخطوات ، حيث تعتبر شركة التمويل المبدئي من أهم الشركات التي تقدم حلول تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل الأول لجميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي تقدم شركة العوالي هذا المنتج التمويلي للسعوديين والمقيمين ، ويشمل ذلك أيضًا المتقاعدين السعوديين ومن هم على رأس العمل في المملكة في جميع قطاعات العمل المختلفة، وتعد الشركة واحدة من الأهم وسط باقي مثيلاتها فهي تقدم تمويل للأشخاص الراغبين في الحصول عليه لكي يتمكنوا من إنشاء المشاريع الخاصة بهم.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من شركة تمويل الأولى:

حيث يوجد عدد من الشروط التي يجب أن يقوم المستفيد بتوافرها ليتمكن من الحصول على التمويل وهي:

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم من 21 سنة حتى 60 سنة فقط.

وكما يشترط أن تكون أفصى مدة لسداد القرض هي 60 شهر من تاريخ الحصول عليه.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له مبلغ 4,000 ريال سعودي.

ويشترط أن يكون الحد الأقصى للحصول على التمويل هو 500 ألف ريال سعودي.

خطوات الحصول على تمويل الأولى للتمويل الشخصي: