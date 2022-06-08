نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد عبر منصة ابشر وعبر موقع وزارة العمل وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقامت بتطبيقه في العام الماضي وهو إلغاء نظام الكفيل، وكذلك لابد من مراعاة ما قدمه إلغاء نظام الكفالة للعاملين من حقوق الدخول والخروج من المملكة دون الحصول على موافقة من صاحب العمل، ولكن يقوم بطلب بلاغ هروب العمالة وفق الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة.

طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد

يمكن لأصحاب الأعمال أو الكفيل الخاص بالعمالة المنزلية من إلغاء بلاغ الهروب من خلال منصة ابشر الإلكترونية أو عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول بحساب صاحب العمل أو من ينوب عنه من خلال منصة أبشر وزارة الداخلية.

التحقق من الحساب ثم يتم اختيار خدماتي ومنها الخدمات العامة.

الدخول على الرسائل والطلبات ثم يتم اختيار مديرية الجوازات.

اختر إلغاء بلاغ الهروب وتنقية البيانات ثم اضغط على ارسال.

إلغاء بلاغ الهروب وزارة العمل

يمكن الغاء بلاغ الهروب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية من خلال ما يلي:

التوجه إلى المنصة الإلكترونية لوزارة العمل.

الانتقال الي خدمات الوزارة ومنها القائمة.

ثم يتم اختيار إلغاء بلاغ الهروب إدارة بلاغات التعليب.

تحديد البلاغ المراد إلغاءه والضغط على إلغاء.

يتم الغاء البلاغ في المدة لا تزيد عن عشرين يوم من طلب البلاغ.

يتم إبلاغ العامل عن طريق الرسائل النصية بتقديم بلاغ ضده.

يتم الرد على البلاغ في مدة العمل تقدر بعشرة أيام من تاريخ طلب البلاغ.

شروط تقديم بلاغ الهروب

يمكن لمالكي الأعمال الذين يعمل معهم أفراد في منازلهم تقديم بلاغ الهروب من خلال موقع الوزارة ما دام نظام الكفيل مازال ساريًا عليهم، كما يمكنهم إلغاء البلاغ من خلال منصة أبشر الإلكترونية وعند طلب بلاغ الهروب لابد من وجود عدة شروط من خلال ما يلي:

أن يكون العامل له إقامة مفعلة وقت تقديم البلاغ.

ألا يكون هناك قضية بين الطرفين العامل وصاحب العمل أو الكفيل.

سريان رخصة العمل الخاصة بالعمل وقت البلاغ.

يتم رفع المستندات الداعمة للبلاغ من خلال موقع الالكتروني.

مما سبق علمنا طريقة إلغاء بلاغ الهروب بعد القرار الجديد، وكيف يتم ذلك وفق ضوابط معينة حسب ما رأت الحكومة السعودية.