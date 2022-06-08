نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إنجاز برقم الجواز للاستعلام عن التأشيرات عبر enjazit.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بعمل منصة إنجاز برقم الجواز وهذه المنصة تسهل الحصول على التأشيرة السعودية، وتسهل أيضًا الاستعلام عنها، وذلك بدلًا من الذهاب إلى القنصلية السعودية والتواجد والتزاحم بها لفترات طويلة، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن هذه المنصة في هذه الفترة لاقتراب موسم الحج والسفر للسعودية.

منصة إنجاز برقم الجواز

سهلت المملكة العربية السعودية الحصول والاستعلام عن التأشيرة، وأصبح ذلك يتم من المنزل من على الهاتف الذكي الخاص بك من على منصة إنجاز، ومن خلال عدة خطوات بسيطة يستطيع أي شخص اتباعها وهذه الخطوات هي كالآتي:

في البداية يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع إنجاز والذي من خلاله تستطيع الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بك.

قم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية من أجل الاستعلام.

يوجد اختيار البحث عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية لا بد من الضغط عليه.

الخطوة التالية يتم إدخال رقم الجواز، ورقم التأشيرة أيضًا.

بعد ذلك سوف يظهر لك جميع المعلومات التي تحتاجها عن التأشيرة.

موقع إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

لا يقتصر الاستعلام على التأشيرة السعودية على منصة إنجاز فقط لكن قدمت الحكومة السعودية عدة منصات يمكن من خلالها الاستعلام ومن ضمنها منصة خدمة التأشيرة ويتم الاستعلام منها من خلال عدة خطوات وهي كالآتي:

في البداية لا بد من الدخول على الرابط الخاص بالموقع إنجاز.

يتم الذهاب إلى كلمة استعلام التي تتواجد في أسفل الصفحة.

يظهر لك الكثير من الخيارات لا بد من اختيار طلب تأشيرة.

يجب إدخال رقم الجواز، ورقم التأشيرة وكافة المعلومات المطلوبة.

يستقبل المستعلم رسالة على الهاتف المحمول بالكود الذي يؤكد عملية الاستعلام.

يتم الضغط على الأيقونة المكتوب بها كلمة الطلب الآن.

هنا سوف تجد جميع المعلومات التي تود معرفتها عن التأشيرة السعودية بدون بذل جهد كبير أو مضيعة للوقت في الذهاب إلى القنصلية السعودية.

في النهاية تحدثنا عن منصة إنجاز برقم الجواز التي توفر الاستعلام عن التأشيرة السعودية بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة من على الهاتف الذكي، وهذه الخطوات يمكن لأي شخص القيام بها للحصول على كافة المعلومات.