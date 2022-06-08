للنساء قرض الجسر ب 50 الف ريال من بنك الراجحي الشروط والاوراق وكيفية التقديم

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول قروض الراجحي التي تتميز بالسهولة واليسر عند الحصول عليها والاستفادة منها، حيث يقدم مصرف الراجحي خدمات تمويلية متنوعة لعملائه بكافة انحاء المملكة ومنها قرض الجسر فهو قرض لعملاء بنك الراجحي العاجزين عن سداد قروضهم الشخصية لسبب أو ظروف ما،ونوضح من خلال المقال شروط الحصول على قرض الجسر واهم الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على قرض الجسر ونوضح بداخل المقال كيفية التقديم للحصول على القرض، حيث يقدم الراجحي قرض الجسر لسداد أقساطهم المتأخرة، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم مصارف المملكة التي تجد اهتمام واسع من العملاء من خلال فروعه المنتشرة في داخل وخارج المملكة، ويقدم قروض التمويل الشخصي للمتقاعدين والرجال وأيضا يقدم بنك الراجحي قرض شخصي للنساء بقيمة 50 ألف ريال سعودي وقد تم التوضيح من قِبل بنك الراجحي عن أنه أصبح من الممكن معرفة عدد شهور القسط المتبقية، بالإضافة إلى معرفة عدد شهور القسط المستحقة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي:

يشترط أن يكون لدي المستفيد وظيفة ثابتة مع أخذ دخل شهري ثابت.

كما يشترط ألا يقل الراتب الذي يحصل عليه العميل من عمله عن 2000 ريال سعودي.

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن الشخص المتقدم من الحصول على القرض بكل سهولة أن يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 25 عاما ولا يقل عن ذلك ولا يزيد عن 56 عاماً وهو شرط أساسي لقبول الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي.

الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض الجسر من بنك الراجحي:

مطلوب تقديم صورة من بطاقة الهوية وتكون سارية غير منتهية.

مطلوب تقديم صورة من مفردات الدخل من جهة العمل.

مطلوب تقديم خطاب موضح به الجهة التي يعمل بها العميل ويكون الخطاب معتمد.

كيفية التسجيل للحصول على القرض من بنك الراجحي مباشرة: