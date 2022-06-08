الاستعلام عن المخالفات المرورية للمقيمين بأكثر من طريقة عبر بوابة ابشر absher.sa

الاستعلام عن المخالفات المرورية للمقيمين في السعودية قد يصعب على الكثير من المواطنين معرفة خطواتها، وبعض الأفراد لا يعرفون كيفية الاستعلام عن مخالفاتهم مما يؤدى إلى زيادة الغرامة عند التأخير، لذلك قررنا أن نساعدهم ونوضح لهم كيفية الاستعلام عن مخالفاتهم.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للمقيمين أبشر

حتى يتاح لكم الاستعلام عن مخالفات المقيمين يتم بأكثر من طريقة، كل ما عليك عزيزي القارئ هو اتباع الخطوات الآتية من خلال منصة أبشر:

أولا نقوم بفتح بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك اختر بين خدمات ابشر للأفراد او خدمات الاعمال.

ثم بعدها ستظهر لك نافذة، قم بكتابة بيانات الدخول والرمز المرئي ثم اختر كلمة دخول.

بعد ذلك اضغط على “المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين”.

ثم اختر إقامة ومنها نختار نوع الوثيقة.

بعد ذلك نقوم بإدخال رقم الإقامة.

ثم نقوم بكتابة الرمز التأكيدي المطلوب.

بعد ذلك نختار كلمة عرض.

الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم المخالفة

أولا نقوم بالدخول إلى بوابة أبشر.

بعد ذلك نقوم باختيار خدمات الأفراد.

الآن عليك تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

بعد ذلك اختر قسم الخدمات الالكترونية.

ثم قم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات بالرقم.

بعد ذلك قم بتسجيل وكتابة البيانات المطلوبة.

ثم قومي باختيار ايقونة استعلام.

بعد ذلك انتظر لبعض الوقت حتى يتم التحميل وتظهر المخالفة المرورية.

الاستعلام عن المخالفة المرورية لشخص آخر باستخدام رقم الهوية

عليك الذهاب إلى منصة أبشر.

بعد ذلك تظهر نافذة ثم قم باختيار ايقونة خدمات الأفراد.

ثم انتقل إلى الخدمات المرورية.

بعد ذلك اختر ايقونة كلمة استعلام.

ثم بعدها ستظهر خانة قم من خلالها بتسجيل البيانات ثم تحديد نوع الوثيقة.

بعد ذلك أدخل بيانات من تطلب الاستعلام عنه.

ثم قم بتسجيل رمز التحقق.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة عرض، وستظهر جميع المخالفات في حق المقصود.

استعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني

الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر فوق ابشر أفراد.

ثم عليك الآن تسجيل الدخول، ثم كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك انقر فوق كلمة استعلامات ومنها نضغط على كلمة مرور.

ثم نختار الاستعلامات عن المخالفات.

بعد ذلك سجل رقم الهوية.

ثم نختار ايقونة استعلام.

وبهذا العرض السابق نكون قدمنا لكم كيفية الاستعلام عن الخدمات المرورية للمقيمين، وباستخدام أكثر من طريقة للاستعلام، ووضحنا إمكانية الاستعلام لشخص آخر، ويمكنك ايضًا الاستعلام برقم الهوية، ورقم المخالفة.