نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر وبرقم الهوية عبر منصة efaa.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر، تقوم الحكومة السعودية ببذل كل الجهد لمساعدة المواطنين بالمملكة، فقامت بإدخال بعض التعديلات المرورية، حيث قامت بتخفيضها بنسبة 25% ومكنت المواطنين من تسديد مخالفاتهم المرورية على شكل أقساط، وسمحت للمواطن أيضًا الحصول على فاتورة المخالفات الخاصة به سواء كانت مخالفات مرورية أو مخالفات عامة، فيتمكن الجميع من أفراد أو شركات من معرفة مخالفاتهم عن طريق منصة إيفاء الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر

يمكنك الاستعلام عن مخالفاتك بدون اللجوء إلى منصة أبشر، يوجد العديد من التساؤلات من الأشخاص الذين ليس لديهم حساب في منصة أبشر ويريدون الاستعلام عن مخالفاتهم فقط برقم الهوية دون الحاجة لتسجيل دخول، ويمكنك فعل ذلك عن طريق الآتي:

الاستعلام عن المخالفات عبر منصة إيفاء الوطنية للمخالفات.

أولا عليكم الدخول الى منصة إيفاء الوطنية عبر موقعها الرسمي.

بعد ذلك نقوم باختيار إذا ما كان المستفسر عن المخالفة فرد أو منشأه، فإذا كان فرد يقوم بالنقر على أيقونة أفراد، وإذا كان منشأة يقوم بالنقر على أيقونة منشأة.

تحتاج لإدراج رقم هويتك أو رقم الحدود في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم إدراج تاريخ الميلاد أو رقم المخالفة.

ثم يتم بعد ذلك اختيار ايقونة استعلام.

طريقة الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

تقدم منصة إيفاء الوطنية الإمكانية لجميع المواطنين للاستعلام عن المخالفات بدون بذل مجهود في تسجيل دخول او تسجيل حساب بالموقع، حيث يمكنك فتح الموقع والاستفسار مباشرة عن المخالفة، عبر:

فتح موقع ايفاء الرسمي.

بعد ذلك يتم الدخول على خانة أفراد.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالفرد الذي يريد الاستفسار عن المخالفات.

بعد ذلك يتم كتابة رقم المخالفة التي تريد الاستعلام عنها.

ثم أخيرًا يتم اختيار خانة استعلام.

لقد قدمنا لكم أسهل وأسرع طريقة الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر. فالحكومة السعودية تسعى جاهدة لمحاولة توفير جميع الخدمات المطلوبة من قبل المواطنين لتسهيل الأمور وجعلها أكثر بساطة. حيث تمكنك من الحصول على الخدمة بدون وجود إجراءات تعجيزية معقدة. فالآن يمكنك التصفح والاستعلام عن مخالفاتك بدون تعقيد أو خطوات كثيرة ومملة.