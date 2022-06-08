نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في وظائف الحج الموسمية عبر منصة أجير الالكترونية في المقال التالي
مع اقتراب شهر ذي الحجة تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول موسم الحج ووظائفها، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم للتوظيف في وظائف الحج المختلفة ومن خلال بوابة اجير الالكترونية، وهنا بداخل المقال نوضح بالخطوات كيفية التقديم من خلال بوابة اجير والشروط التي وضعتها الوزارة للتقديم فى وظائف الحج، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المؤسسات العاملة في موسم الحج عبر منصة أجير توظيف السعوديين والمقيمين في وظائف مؤقتة لتغطية كامل احتياجاتهم من القوى العاملة في موسم الحج لهذا العام؛ ويجب ان تتوافر الشروط التي وضعتها واقرتها الوزارة لدى المقدم على أحد هذه الوظائف، حيث تعتبر منصة أجير بمثابة بوابة إلكترونية تعرض العديد من فرص العمل المؤقتة للتقديم عليها خلال موسم الحج، وذلك لمساعدة ضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات للحجاج على مدار الموسم.
الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الحج الموسمية:
- يشترط أن يكون المقدم لديه خبرة في الوظيفة المقدم عليها، ويكون المقيم على رأس العمل في إحدى الوظائف، ويجب الحصول على موافقة صاحب العمل الأساسي قبل التقديم.
- وكما يمكن للمرافقين التقديم إذ لم يكونوا مسجلين في إحدى الوظائف، ولا يمكن للزائرين التقديم على هذه الوظائف.
- وكما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- كما يشترط ان يكون حامل للجنسية السعودية ومقيم داخل السعودية بشكل دائم.
- كما يشترط ألا يكون متزوج من أي أجنبية.
- من الضروري أن يكون طول ووزن الشخص المتقدم مناسبين وفقًا لتقرير طبي، وذو صحة بدنية جيدة.
- كما يشترط أن يكون خالى من أي أمراض معدية أو مزمنة.
- كما يشترط أن يكون من الفئات المحصنة من الأمراض، أي حاصل على أي من اللقاحات: محصن جرعة أولى، محصن جرعتين، محصن متعافي.
كيفية إصدار تصريح العمل المؤقت في موسم الحج:
حيث أعلنت الوزارة عن امكانية إصدار تصريح العمل المؤقت في موسم الحج وعن تكلفة إصدار حيث تبلغ 160 ريال سعودي عن كل شهر، ويستمر التصريح ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر، وتتمثل المنشآت المصرح لها بإصدار التصاريح للعمل المؤقت في وظائف موسم الحج فيما يلي: المنشآت الخاصة بحجاج الداخل وكذلك المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، ومنشآت العمل الموجودة في كل من مكة والمدينة المنورة وجدة.
كيفية التقديم على وظائف الحج الموسمية :
- ادخل على رابط البوابة الرسمية لـ “أجير”.
- ثم تقوم بالنقرعلى تسجيل الدخول.
- ثم عليك بأدخال كافة البيانات المطلوبة منك؛ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل مثل: رقم هويتك الوطنية.
- ثم تقوم بادخال كلمة المرور، ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.
- يقوم المتقدم بتحديد الخدمة الإلكترونية التي ترغب في الحصول عليها، ثم تختار الأمر تسجيل دخول على عبارة “المنشآت”.
- ثم تقوم باختيار وظيفتك التي ترغب في الحصول عليها.
- ثم تقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالوظيفة والخدمة قبل متابعة التسجيل والموافقة على كافة الأوامر، ثم الضغط والموافقة عليها.
- ثم تقوم بارسال طلب الوظيفة.
- انتظر سوف يتم إرسال رسالة قصيرة لطلب المقدم في حال إذا توافرت جميع الضوابط والشروط التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ومن ضمن طرق التواصل التي أوضحتها المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية والتواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أمر ما، أو حل مشكلة، أو خدمات ومميزات من خلال هذا الرقم: 920002866. أو عبر الرابط الإلكتروني الرسمي.
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