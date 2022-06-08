نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احكام متابعة طلب برقم الهوية 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة احكام متابعة طلب برقم الهوية 1443 – 2022. موضوع نتحدث عنه اليوم من أجل تقدم المساعدة ونذكر لكم كل التفاصيل الخاصة بلجان التدقيق بمنصة إحكام السعودية والتسجيل من أجل متابعة متابعة طلب برقم الهوية 1443. وذلك متابعة ومعرفية الأوراق المطلوبة لطلبات تملك العقارات.

تعد منصة إحكام السعودية أحد الركائز في التطوير الرقمي السعودي الذي تهدف السعودية إلي تحقيقه بالكامل عام 2030. حيث تعد منصة أحكام تويتر أحد أهم الخدمات المقدمة من قبل هيئة العقارات بالمملكة العربية السعودية. التي تستحق وبجدارة أن تكون أحد الخدمات المفضلة لدي أصحاب العقارات.

حيث يمكن من خلال منصة إحكام الرقمية التسجيل من خلال المنصة إلكترونيًا لإثبات طلبات الملكية أو تعديل بيانات المالك أو الحصول على مستندات لإثبات ملكية العقارات بكافة أنواعها ، وكذلك يمكنك المتابعة على منصة إحكام الطلبات المقدمة أو الشروط المطلوبة لتسجيل أو امتلاك أحد العقارات بالسعودية.

لجان التدقيق منصة إحكام

في سياق الحديث عن منصة احكام تويتر ..تعديل ومتابعة طلب برقم الهوية 1443 – 2022، نذكر لكم مجموعة من لجان النظر في طلبات تملك العقارات من أجل تقوية مبادئ الشفافية والعدالة والثقة، للتخلص من أي نوع من الأخطاء وتلك اللجان كما يلي:

وزارة الداخلية.

ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وزارة العدل.

كذلك وزارة المالية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الهيئة العامة لعقارات الدولة.

منصة احكام متابعة طلب برقم الهوية 1443

حيث يمكن لك ان تقوم بمتابعة الطلب الخاص بك برقم الهوية في منصة احكام من خلال السير على الخطوات التالية كما يلي:

البدء بالدخول على رابط منصة احكام تملك العقارات.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

بعدها تقوم بكتابة كلمة المرور.

ثم تقوم بكتابة الرمز الظاهر بالصورة.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول.

ثم تقوم بالضغط على زر طلباتي الموجود في اعلى الموقع وتظهر لك كل الطلبات التي تم تقديمها في السابق.

بعد ذلك يمكنك الاطلاع على الطلب الذي ترغب في حين كان الطلب مازال تحت الدراسة أو بالمراجعة.

في حالة كان الطلب تحت الإفادة فذلك يعني أنه توجد ملاحظة على الطلب.

كذلك تقوم بالنقر على خانة العرض وتقوم بتعديل الطلب حتى تتم مراجعته من المكتب الهندسي.

المستندات المطلوبة لطلب تملك عقارات عبر منصة أحكام

فتوجد مجموعة من الأوراق والوثائق اللازمة التي يجب تقديمها من أجل تقديم طلب التملك للأمانة العامة وتلك الوثائق كما يلي:

نوع العقار.

بيانات العقار.

مساحة العقار بالمتر مربع.

موقع العقار.

نوع الطلب.

كذلك نوع الوثيقة.

كما تحتاج وثائق التملك أو الإحياء.

مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب أو من يمثله.

بالإضافة إلى إرفاق صورة من سجل الجهة في وقت كان المدعي من الشخصيات الاعتبارية.

كذلك تحتاج إلى إرفاق صورة من بيانات الوكيل أو المحامي إن كان موجودًا.

ثم تقوم بإرفاق صورة من الوكالة الشرعية أو التفويض الرسمي.

مع رفع مساحي من المكتب المعتمد يحتوي على الاحداثيات ونوع العقار والموقع الخاص به والحدود والمساحة.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة احكام تويتر ..تعديل ومتابعة 1443 – 2022، مع ذكر أهم الأوراق المطلوبة لمنصة احكام، وطريقة التسجيل في المنصة.