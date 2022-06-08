انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تصدر قرار مفاجئ يصدم جميع المُعلمين وإرباك المواعيد المُنتدبين لهذا السبب .. تعرف عليه ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية قرار مفاجئ لجميع المعلمين صدمهم واربك المواعيد المنتدبين .

وذلك لانه تم ألغاء الحوافز وبالكاد هذا الأمر أدى إلى “صدمة المُعلمين”، لما تِلك القرارات المُفاجئة؟ وما هي خُطة التعليم القادمة؟ وهل هُناك تعديل في التقويم الدراسي 1443؟ كافة تلك التساؤلات جاءت بالتزامن مع الإعلان عن تلك القرارات، وبالفعل مَهمات فريق عملنا الأساسية هي تسليط الضوء على آخر المُستجدات وموافاتها للفئات المُستهدفة.. وإليكم فيما يلي تفاصيل قرار التعليم المفاجئ يصدم المُعلمين بشأن إلغاء حافز وإرباك المواعيد المُنتدبين.

“ألغى الحوافز” و “أربك المواعيد” قرار وزير التعليم يصدم المُعلمين

جاء اليوم قرار “تأجيل الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443” بصدمة للكادر التعليمي بالمملكة العربية السعودية، وخاصة بعد إجراء بعض التعديلات على جدول المواعيد، وتحديداً للمُنتدبين والمُنتدبات ومُعلمي الحوافز الذين يعملون بشكل كُلي أو حتى جُزئي بأي من المدارس بالمملكة، وبالتزامن مع قرار التعليم المفاجئ اليوم أدى ذلك إلى:

“تعديل اللائحة الخاصة بالتقويم الدراسي التي تم اعتمادها لخطة العام الجارِ، وجاءت تلك القرارات قبل “عشرة أيام” من المواعيد المجدولة وهذا الأمر أدى إلى تأخير كافة المواعيد إلى 7 أيام أخرى، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى تأجيل الاختبارات النهائية 1433 الترم الثالث”

تأجيل الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث

بالتزامن مع الإعلان عن التقويم الدراسي الموضوع من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية فإن موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث 1443 قبل التعديل كانت يوم 19 يونيو 2022 مـ المُوافق 20 ذو القعدة 1443 هـ، وبعد قرار التعليم المفاجئ وبعد التعديلات بات موعد الاختبارات النهائية يوم 26 يونيو 2022 مـ المُوافق 27 ذو القعدة 1443 هـ.

إلغاء الحوافز بعد قرارات التعليم الجديدة بشأن المُعلمين والمُعلمات

جميع الكوادر التعليمية الذين تم تكليفهم بجدول المواعيد والحجوزات بالتزامن مع تعميم “التعليم السعودية” الخاص بمنح المُعلمين والمُعلمات شغل الوظائف التعليمية بغير مدارسهم، وبناءً على ذلك فإن إجازة الكوادر التعليمية كانت سوف تبدأ من يوم 27 ذو القعدة قبل القرارات المُفاجئة قبل تأجيل موعد الاختبارات النهائية والتي أصبحت يوم 27/11، وذلك الأمر يُشير إلى استمرارية جميع الأعمال الدراسية وصولاً لليوم الأخير من التقويم الدراسي 1443 الذي يوافق “غرة ذي الحجة”، وبالكاد هذا الأمر يؤدي إلى إلغاء “حافز المُعلمين والمُعلمات” الذين تم تكليفهم لشغل الوظائف الدراسي في غير مدارسهم.