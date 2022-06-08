نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم السعودية لا تفوتك مفاجأت العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم أقوي العروض والتخفيضات على السلع الغذائية التي يحتاج إليها كل منزل سعودي فتقدم أسواق العثيم أفضل العروض على اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة وذلك في جميع فروعها المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر صدور دجاج طرية مقدمة من داري بوزن 2 كيلو جرام. متاح لحم عجل بلدي بدون عظم بوزن كيلو جرام. متوفر لحم عجل بلدي بالعظم بوزن كيلو جرام. خصم كبير على لحم حاشي بالعظم بوزن كيلو جرام. يوجد لحم حاشي بدون عظم بوزن كيلو جرام. تخفيض على السنبلة ناجت الدجاج بوزن 400 جرام. يوجد وليمة رقائق بف باستري بوزن 400 جرام. متاح السنبلة ستربس الدجاج بوزن 750 جرام. متوفر كورن فليكس كلوقز بوبس بوزن ٣٧٥ جرام. متاح مكرونة إسباكتي قودي بوزم 450 جرام عدد 3 قطع. متواجد شوكولاتة نوتيلا برطمان بوزن 825 جرام. تخفيض على زيت زيتون بيتوتي بوزن واحد لتر عبوة توفيرية. يوجد كريمة دريم ويب مزينة بوزن 144 جرام. متوفر حلاوة جستنية شعر سادة. يوجد كرز صندوق صغير. متواجد عنب أبيض بوزن كيلو جرام. متاح دقيق الأولى فاخر بوزن كيلو جرام عدد 4 قطع. خصم كبير على أرز أبو كأس مزة هندي بسمتي بوزن 5 كيلو جرام. يوجد قهوة من نسكافيه كلاسيك بوزن 200 جرام. متاح فول من حدائق كاليفورنيا مقشور بوزن 450 جرام عدد 3 قطع. متواجد تونة جرين فارمز خفيف قطع بوزن 170 جرام عدد 3 قطع. متوفر رابطة معجون طماطم من لونا 8×135 جرام. يوجد شبيهة جبن نادك كاسات كريم بوزن 500 جرام. متاح مانجو يمني قلب الثور بوزن كيلو جرام. متوفر عسل نحل نحل طبيبعي من ساري بوزن كيلو جرام. يوجد السنبلة فاصوليا خضراء أو بازلاء أو بازلاء وجزر بوزن 800 جرام. متوفر أمريكانا زنجر فليه الدجاج بوزن كيلو جرام. يوجد رويال مسحب الدجاج عادي أو حراق بوزن 750 جرام. متواجد أمريكانا ناجت الدجاج بوزن 750 جرام. متاح كورن فليكس كلوقز أبو ديك بوزن كيلو جرام. يوجد ليبيز شرائح أناناس بوزن 750 جرام. متوفر حليب أبو قوس سائل بوزن 160 مل. متاح تونة أمريكانا خفيف قطع بوزن 170 جرام.

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