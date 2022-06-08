تمويل شخصي ميسر حتى 30 ألف ريال من كردتلي. حيث تقدم الشركة الكثير من الحلول التمويلية المعترف بها والمناسبة لاحتياجات كافة العملاء بعد موافقة مؤسسة النقد السعودية، يمكن من خلالها الحصول على تمويلات الزواج أو البناء أو التعليم وغيرها. حيث تهدف الشركة على إتاحة الفرصة للمنتجات المبتكرة لتطوير القطاع المالي في المملكة وفقًا لما تقتضيه رؤية 2030 الإصلاحية.

تمويل شخصي ميسر حتى 30 ألف ريال من كردتلي

تقدم مؤسسة كردتلي تمويل يصل حتى 30 ألف ريال بفترات سداد مرنة تصل حتى 5 سنوات. وبإمكانك اختيار المدة المناسبة لك ولوضعك المالي. يوجد بالمؤسسة قسمًا خاص بحلول التمويل بالتقسيط، وتمويل الشركات السعودية والتمويل عبر الإنترنت وحلول تمويل مناسبة لمن يتخلف عن سداد المدفوعات.

مزايا التمويل من كردتلي

من مزايا الحصول على تمويل كردتلي الآتي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تناسب الأقساط للرجال والنساء مع احتياجاتهم ووضعهم المالي.

لا توجد شروط للتمويل طلما أن العميل يستطيع دفع الأقساط.

التمويل متاح للمتقاعدين .

يمكن الحصول على التمويل من خلال خدمة تحويل غير متعلقة بالراتب وهي ميزة كبيرة للمؤسسة.

يوفر المبلغ معدل الدفع المناسب، لابد أن يكون التوقيت متناسب مع المبلغ المكتسب.

تحدد العريضة مبلغ متوسط المدى لسنة الدفع طويلة الآجل وذلك بدل قبول الحد الأقصى.

طريقة الحصول على تمويل كردتلي

يمكن الحصول على التمويل بالخطوات الآتية:

الولوج للرابط الرسمي لشركة كردتلي

ابدأ في التسجيل كمستخدم جديد من خلال إنشاء حساب على المنصة.

من القائمة الرئيسية اختر التمويل الشخصي.

ابدأ بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الرسمية، الهوية الوطنية ونسخة من البطاقة الائتمانية.

بعد الانتهاء من الخطوات اطلب المراجعة

وانتظر التواصل معك خلال أيام.

أرقام التواصل مع كردتلي

يمكن التواصل مع الشركة من خلال الآتي:

رقم الهاتف 920001273

البريد الإلكتروني [email protected]

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي ميسر حتى 30 ألف ريال من كردتلي واستعرضنا معًا شروط الحصول على التمويل من المؤسسة وكذلك طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني لها للحصول على التمويل. وكيفية التواصل مع الشركة للتعرف على برامجها المختلفة.