حجز موعد كتابة العدل ناجز 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد كتابة العدل ناجز على محرك البحث “جوجل”، وقد وفرت وزارة العدل السعودية هذه الخدمة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية وتُعد هذه الخدمة أحد أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطنون السعوديون، وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة ناجز بهدف توحيد الإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية وحجز موعد مسبق للمواطن في المحاكم وفروع الوزارة في إطار خطة المملكة بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة كأحد محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية حجز موعد كتابة العدل عبر منصة ناجز الإلكترونية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية حجز موعد محكمة التنفيذ، فإلى نص المقال.

حجز موعد كتابة العدل

تقدم منصة ناجز العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم ومن أبرز هذه الخدمات خدمة حجز موعد في كتابة العدل، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لإجراء هذا الإستعلام كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز حجز موعد .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم السمتخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثاً قم بالنقر على خدمة المواعيد ثم حدد نوع خدمة الحجز في المحكمة.

رابعاً حدد الموعد المناسب لك ضمن المواعيد المتاحة.

خامساً قم بالنقر على إرسال الطلب.

خدمات ناجز

تقدم منصة ناجز الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة رفع الوثائق والتحقق من وكالة والتحقق من إقرار وخدمة إصدار وكالة إلكترونياً وخدمة تسجيل وكالة إلى غيرها من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني ضمن رؤية المملكة بالإعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا بدلاً من الإجراءات الورقية.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات عن هذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل التي تبحثون عنها، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن