بالتفاصيل من داخل المجلة وبالأسعار تعرف على أحدث عروض متاجر العثيم السعودية

تعتبر متاجر العثيم من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وهي من أوائل الشركات التي تعمل على إنشاء الأسواق التجارية الكبرى، وتحرص على عرض أجود وأفضل أنواع السلع بأفضل الأسعار، وتقوم بتنظيم أقوى العروض المتنوعة على جميع السلع، وتقدم أيضا عروض وخصومات هائلة تصل الخصومات إلي 55% على جميع مستلزمات البيت من أجهزة منزلية وأدوات مطبخ واللحوم والألبان والفاكهة والخضروات والبقوليات والملابس وعلى جميع المنتجات، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد من عروض متاجر عبدالله العثيم فما يلي فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

عروض العثيم في السعودية على البقوليات و المعلبات

يوجد بيكنج بودر هالي 12*100 جرام بسعر 18.95ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي. كريمة تزين ويبي فانيليا 76جرام بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 6.50 ريال سعودي. عسل فيكتو طبيعي 500 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95ريال سعودي. حليب هالي بودرة 2,5 كليو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال سعودي. هالي زبدة الفول السوداني ناعم 230 بسعر 4.75 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال سعودي.

عروض العثيم على اللحوم والفراخ المجمدة

أمريكانا زنجر فليلة الدجاج 1كيلو جرام بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي. رويال مسحب الدجاج عادي أو حراق 750 جرام بسعر 19.50ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي. أمريكانا كباب تركي بقري أو سوبر شيش كباب بقري أو غنم 600 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي. دو برجر دجاج بالبقسماط 660 جرام بسعر 16.95ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي. دو شرائح فراخ مجمدة 600 جرام بسعر 16.95ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

عروض متاجر العثيم في السعودية على الأجهزة الكهربائية

تقوم متاجر العثيم بعمل العديد من الخصومات الهائلة وعروض لا مثيل لها على الأجهزة الكهربائية، ونقدم لكم العروض وهي كالتالي.