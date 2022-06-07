خطوات استخراج صك إعالة إلكتروني 1443. من الخدمات المهمة التي أتاحتها وزارة العدل في موقعها الإلكتروني . حيث أنها اتاحت الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى من دون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للحصول على الخدمة. وسوف نستعرض ذلك خلال السطور المقبلة.

خطوات استخراج صك إعالة إلكتروني 1443

يمكن للمواطنين السعوديين ممن استحقوا الحصول على إعالة استخراج صك إعالة إلكتروني 1443 – 2022 عبر البوابة الرسمية لوزارة العدل السعودية بالخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل السعودية.

من ثم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

واختر من ضمن الخدمات تبويب المحاكم ثم اختر خدمة تقديم طلب للدوائر النهائية.

انقر على الدخول للخدمة ثم النقر على ” تقديم طلب جديد”.

ثم النقر على مربع طلب إعالة وإدخال البيانات المطلوبة على النحو الآتي: رقم الهوية الوطنية، والجنسية وتاريخ الميلاد، وعدد الأولاد وأسماءهم وكل البيانات المتعلقة بهم.

من ثم حدد هيئة القضاء التي تتبع لها.

من ثم إضافة البيانات الخاصة بالشاهدين وتتضمن الأسماء وأرقام الهوية الشخصية.

والاحتفاظ بالرقم لاستخدامه مرة أخرى عند تعبئة النموذج ومن ثم التوجه نحو فرع المحكمة المحدد لاستلام صك الإعالة.

رابط استخراج صك إعالة إلكتروني 2022

يمكن استخراج صك الإعالة الإلكتروني بواسطة التوجه إلى رابط استخراج صك إعالة إلكتروني مباشرة، حيث تُسهل الخدمة من خطط المملكة الرامية لتسهيل الخدمات الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يقوم المواطنين من مستحقي الإعالة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة باستخراج صك إعالة إلكتروني بالنقر على مربع “طلب إعالة” وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

طريقة طباعة صك اعالة الكتروني

يمكن طباعة صك الإعالة الإلكتروني من موقع وزارة العدل بالخطوات الآتية:

التوجه لموقع وزارة العدل.

اختيار نوع الاستعلام ثم تعبئة البيانات التي يطلبها الموقع.

النقر على مربع “إظهار نص الصك”.

ثم تعبئة كل البيانات المطلوبة : الهوية الشخصية، وتاريخ الميلاد، ونوع الهوية، ثم الضغط على مربع التالي.

اكتب رمز التحقق المرئي.

اختر مربع إحضار نص الصك.

من ثم الاطلاع على نص صك الإعالة الإلكتروني وانقر أمر طباعة الصك والاحتفاظ به.

الفئات المستفيدة من صك إعالة إلكتروني