نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المؤسسة برقم الإقامة عبر مكتب العمل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الآن استعلام عن نطاق الكفيل من خلال استخدام رقم الإقامة الذي يخص الوافدين والمقيمين في المملكة السعودية، فقد أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية على أنها توفر خدمة استعلام نطاق الكفيل، وذلك للتسهيل على جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وتمكينهم من الاستعلام عن نطاق الكفيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل الإلكتروني، وسوف نعرض من خلال موقع ثقفني طريقة الاستعلام بالتفاصيل خلال السطور التالية بالتفاصيل.

الاستعلام عن المؤسسة برقم الإقامة

أعلنت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عن طرح خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل، وذلك من خلال رقم الإقامة حيث يتوفر ذلك النطاق الممتاز أو الأصفر أو الأخضر أو الأحمر، حيث أن للاستعلام عن نطاق الكفيل برقم الإقامة لابد من اتباع الخطوات التالية:

الضغط على موقع الرسمي لوزارة العمل.

كتابة الاسم أمام أيقونة اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

ثم اختيار الاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

اختيار خدمة نقل كفالة عامل ، وملئ جميع البيانات المطلوبة من رقم الإقامة، ورمز التحقق الذي سوف يظهر لك بظهر المرور ورقم ألإقامة.

استعلام عن نطاق المؤسسة برقم السجل التجاري

يمكن عملية الاستعلام عن نطاق المؤسسة من خلال رقم السجل التجاري و تكون على النحو التالي:

الدخول على بوابة خدمات العمل https://hrsd.gov.sa.

الضغط على خدمات الاستعلام.

اختيار خدمة الاستعلام عن نطاق مؤسسة.

إدخال رقم المؤسسة بشكل صحيح.

أدخال رمز التحقق الذي سوف يظهر على الشاشة.

الضغط على كلمة بحث سوف تظهر كل التفاصيل.

خدمة استعلام نطاق الكفيل

وزارة العمل والتنمية البشرية في المملكة العربية السعودية تطلق خدمة الاستعلام عن نطاق الكفيل، التي تعتبر من اهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة، وذلك ضمن برنامج النتائج حيث تهدف من خلال هذه الخدمة لتنفيذ خطة الدولة والعمل على زيادة نسبة اليومين، وذلك في جميع المؤسسات والقطاعات داخل المملكة السعودية.

كما أنه يمكن القول بأنه سوف يتوقف تقييم نطاق المؤسسة أو الكفيل، على فئة محددة من العمال والموظفين وذلك مقارنة بالوافدين إلى المملكة السعودية و يتم معرفة نطاق المؤسسة من خلال دلالة الألوان الخاصة بالمؤسسات أو الكلام.