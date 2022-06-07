نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في برنامج رواد السياحة وزارة السياحة توفير 100 ألف فرصة عمل عبر iam.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم في برنامج رواد السياحة 2022 من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن توفير عدد كبير من الفرص التوظيفية، وهذه الفرص للشباب الباحث عن فرصة عمل وكذلك من هم على رأس العمل، فقد أعلنت الوزارة عن توفير عدد 100 ألف فرصة للالتحاق في برنامج رواد السياحة، البرنامج الأكبر والأضخم في مجال التدريب والتأهيل في مجال السياحة.

يستهدف برنامج رواد السياحة إلى تنمية قدرات العديد من الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل في مجال السياحة، وكذلك ثقل مهارات وإمكانيات من هم على رأس العمل في مجال السياحة، ويتم ذلك عن طريق تزويد الشباب بالمهارات الأساسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر، وذلك لتأهيلهم للعمل في مجال السياحة الذي ينمو ويتطور بشكل سريع في المملكة، لذلك سوف نقدم لكم التسجيل في برنامج رواد السياحة، وما هي الفئات المستهدفة وطريقة التسجيل عبر رابط النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa.

رابط التقديم في برنامج رواد السياحة

#وزارة_السياحة تطلق برنامج #رواد_السياحة بقيمة 375 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة وخارجها. الفرص متاحة في أرقى المؤسسات والجامعات المحلية والدولية سجّل الآن:https://t.co/9zvsknUBgH pic.twitter.com/YXkPrwSyUd — وزارة السياحة (@Saudi_MT) #وزارة_السياحة تطلق برنامج #رواد_السياحة بقيمة 375 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة وخارجها. الفرص متاحة في أرقى المؤسسات والجامعات المحلية والدولية



سجّل الآن:https://t.co/9zvsknUBgH pic.twitter.com/YXkPrwSyUd — وزارة السياحة (@Saudi_MT) June 7, 2022

يتم التسجيل في برنامج رواد السياحة التابع لوزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً. عبر رابط النفاذ الوطني الموحد وعن طريق القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa.

إدخال رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة ثم النقر على تسجيل الدخول.

الدخول على وزارة السياحة واختيار برنامج رواد السياحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة والمستندات اللازمة والنقر على أيقونة “تسجيل”.

الفئة المستهدف للتسجيل عبر رابط النفاذ الوطني iam.gov.sa

يستهدف البرنامج الشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل مناسبة في قطاع السياحة. كما يستهدف من هم على رأس العمل في مجال السياحة. وعلى من يرغب في التسجيل سرعة التقديم عبر الرابط المتاح في هذا المقال. مع ضرورة تحري الدقة في إدخال البيانات والمستندات المطلوبة.

أهداف برنامج رواد السياحة