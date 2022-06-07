نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية والتقديم عليها من خلال خطوات معينة يتم التعرف عليها من خلال السطور القليلة القادمة. حيث تقدم المؤسسة العديد من المساعدات للأفراد من الجنسيات، أو الدول المختلفة التي تقدم خدماتها ودعمها لجميع الناس من جميع الجنسيات لا يقتصر على أي جنسية بعينها. كما أن المؤسسة أنها من أكبر الجمعيات الخيرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط. حيث يتم تقديم طلب مساعدة مالية من المؤسسة من خلال شروط وآليات تقديم معينة نلخصها في السطور التالية.

مساعدات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

هناك بعض الفئات المعنية التي يكون من حقها أن تحصل على مساعدات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية. وبالتالي هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها وذلك حتى يحصل المواطن على معونة “بن راشد”، على سبيل المثال:

في البداية، يجب أن يكون رب الأسرة أو العائل هو الشخص الذي يقدم طلب المساعدة.

كما يحتاج المسؤول عن الأسرة إلى إدخال رقم هاتف الشخص له الذي يطلب المساعدة. وليس رقم شخص آخر.

كما يرجى إرفاق صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب ورقم إقامة المواطن. سواء كان غير الإماراتي أو كان مواطن إماراتي الجنسية.

ومن جانب آخر، يجب أن يكون تصريح الإقامة ساري المفعول للمواطنين الذين لا يحملون الجنسية الإماراتية.

وبالمناسبة، يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة لتلقي المساعدة صالحة، وسارية المفعول.

أما إذا لم يكن لديك المستندات والمرفقات المطلوبة، فسيتم تجاهل طلبك حتى يكتمل.

وفي النهاية، عند استلام الطلب، سيتم تأكيده والموافقة عليه أو رفضه في غضون أسبوعين من تاريخ الاستلام.

المستندات الرسمية للحصول على معونة “بن راشد” الخيرية

حتى يتمكن المواطن من الحصول على مساعدات مؤسسة محمد بن راشد الخيرية. يجدر على المواطن أن يقوم على إدخال كافة البيانات الخاصة به بدقة. حيث سوف يحتاج أيضًا إلى إرفاق نسخة من المستندات المطلوبة، من بينها على سبيل المثال:

نسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

إلى جانب صورة من تصريح الإقامة ساري المفعول لغير الإماراتيين.

كما يجب أن يكون المتقدم متزوجًا، بالإضافة إلى أن يكون لديه بطاقة هوية مرفقة لزوجته ولأسرته.

صورة من الباسبور الخاص برب الأسرة، وصورة أخرى من البطاقة العائلية للأسرة بأكلمها.

ومن جانب آخر، يجب على المطلقات إرفاق وثيقة حضانة أطفالهن.

والجدير بالذكر، بعد التعرف على المعونات التي تقدمها مؤسسة بن راشد الخيرية، يمكننا أن نؤكد على أن المؤسسة تأسست بأمر من المفوض السامي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم عام 1997. وذلك لمساعدة الأرامل والأيتام والإماراتيين والفقراء حول العالم. كما تعمل المؤسسة على تعزيز جهود المساعدة الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث ودمار الحروب.