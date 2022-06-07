تمويل شخصي فورى بأقل راتب بمبالغ مالية كبيرة للسعودى والمقيم

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تمويل شخصي فورى بأقل راتب ، قرض نقدى يوفر للعملاء في المملكة العربية السعودية مبالغ تمويلية كبيرة تخدم احتياجاتهم وتطلعاتهم ، والتى يمكن الحصول عليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة ، وقد جاء هذا البرنامج التمويلي كواحد من أهم البرامج التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية. برنامج التمويل الشخصي وطنى من مصرف الراجحي مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط.

يمتلك مصرف الراجحي أكبر قاعدة بيانات في المملكة وذلك بالإضافة إلى عدد كبير فروع البنك المتواجدة داخل المملكة .

يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء.

برنامج التمويل الشخصي وطنى من مصرف الراجحي واحد من أهم تلك البرامج التمويلية.

يوفر البنك من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات جميع العملاء.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي وطنى.

يقدم مصرف موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب.

يوفر البنك للعملاء فترات للسداد ميسرة ومرنة لجميع العملاء والتي يمكن من خلالها سداد مبلغ القرض على دفعات ميسرة ومجدولة يمكن أن تصل مدتها حتي 60 شهر.

يقدم مصرف الراجحي برنامج التمويل الشخصي وطنى بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي وطنى من مصرف الراجحي يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك إذا كان العميل من المواطنين الموظفين.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 70 سنة وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط المستحقة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض مصرف الراجحي الفورى لقطاع الأفراد.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 1900 ريال سعودي.

طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي وطنى من مصرف الراجحي وذلك بشرط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تمويل شخصي فورى بأقل راتب بمبالغ مالية كبيرة للسعودى والمقيم - ثقفني

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