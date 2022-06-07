انت الان تتابع خبر منزل أشهر فنان سعودي من ضمن المنازل التي تمت إزالتها في عشوائيات جدة.. لن تصدق ماذا وجدوا فيه من مقتنيات (فيديو)والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بثت قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، 07/حزيران/2022 مقطع فيديو استعرضت خلاله منزل الفنان الراحل طلال مداح ضمن العقارات العشوائية المقرر إزالتها في جدة.

وذكر بدر مداح ابن شقيق الفنان الراحل طلال مداح أن: " هذا المنزل هو أول منزل امتلكه الفنان الراحل طلال مداح حيث بدأ حياته الفنية في جدة"، مشيرا إلى أنه اختار هذا المكان لقربه من مكة والطائف.

وأشار إلى سيارات متوقفة أمام المنزل موضحا أن إحدى السيارات موديل 95 استخدمها الفنان الراحل لمدة عامين ثم حصل على سيارة كاديلاك موديل 1997.

وتابع أن هناك غرفة لإستقبال الضيوف كانت مقرا لاستضافة الفنان الراحل الضيوف وعدد من زملائه الفنانين.

وقال مراسل الإخبارية خالد ربيع في نهاية التقرير: أن " مقتنيات طلال مداح في منزله بالحي كيلو 10 الذي سوف يزال ضمن الأحياء العشوائية في جدة له قيمة ثقافية تستحق أن تخلد ذكرى في ذات المكان لتزداد قيمته مع مرور الوقت.".