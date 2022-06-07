مع ارتفاع أسعار النفط .. أرامكو السعودية 'تعلن' عن أسعار البنزين .. الاسعار الجديدة تتخطى السابقة بشكل مخيف وتصل عند هذا الحد المخيف في تعاملات اليوم!

حيث ان الكثير من مواطني السعودية يبحثون عن التغيرات الجديدة لاسعار شهر يونيو، فمن المعروف بأن الشركة تقوم بعمل تغيير دوري فى كل شهر على سعر الوقود.

لذا من خلال موقعنا اثراء سوف نعطي كافة التفاصيل المتعلقة عن أسعار البنزين في السعودية بعد اعلان شركة ارامكو تابعوا معنا.

أسعار البنزين الجديدة بالسعودية:

حيث تعتبر شركة أرامكو أحد أشهر وأكبر رواد انتاج وتصدير النفط فالعالم وليست السعودية فقط، ولذلك فهي تحدد أسعار البنزين الجديدة والوقود كل شهر تبعاً لتغيير الأسعار في العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك ضمن خطة الشركة في تنظيم أسعار النفط والوقود، ذلك وقد تم تطبيق الأسعار الجديدة في شهر يونيو، وسيتم تغيير الأسعار في الشهر القادم في 10 يوليو.

أسعار البنزين في السعودية شهر يونيو:

كما ذكرنا سابقا بأنه تم الاعلان يوم الخميس عن الاسعار الجديدة للوقود، والتى ايضا تم حدوث تغير ببنزين 91 وبنزين 95، كما أعلنت الشركة أيضا أنه سوف يتم التعامل مع هذه الاسعار الجديدة الى الشهر القادم شهر يوليو المقبل يوم العاشر من الشهر، لذا يمكنكم معرفة أسعار البنزين الجديدة من خلال الاسطر التالية: