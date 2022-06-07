انت الان تتابع خبر بشرى كبرى .. دولة أوروبية جديدة تسمح للسعوديين بالدخول دون تأشيرة حتى هذه المدة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت سفارة المملكة في تايلند ، على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء ، أن حكومة مملكة تايلند وافقت على دخول المواطنين السعوديين بدون تأشيرة لمدة 30 يوما مجانا.

وأشارت إلى أنه سوف يتم الاعلان عن موعد بدء تنفيذ القرار قريبا. حيث ان المملكة رفعت حظر سفر المواطنين إلى مملكة تايلند والسماح للتايلنديين بدخول المملكة، في شهر شعبان الماضي، مؤكدة على المواطنين الراغبين في السفر المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.