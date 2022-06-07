انت الان تتابع خبر السعودية تعلن عن مفاجأة كبرى لجميع الوافدين وتعلن عن تسهيلات جديدة ولأول مرة لنقل الكفالة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصبح اغلب المقيمين يبحثون باستمرار عن أكثر الطرق التي يستطيعون عبرها الحصول على افضل واسهل طريقة لنقل كفالة العمالة المنزلية وذلك عن طريق “منصة قوى الإلكترونية”، حيث ان الطرق هذه للعمالة المنزلية ممكنة إلى أي منشأة طبقا لعضوابط وشروط محددة

حيث كشفت الجهات الحكومية عن عدة استحداثات جديدة لهذا العام في العديد من الخدمات وذلك عبر مواقعها الإلكترونية لأجل تنفيذ هذه الخطوات بدون اخذ وقت وجهد ولأجل، تبسيط عملية النقل بخلاف الطرق التي كان يتم اتباعها في الماضي.

طريقة نقل كفالة عمالة منزلية في المملكة

قامت “منصة قوى الإلكترونية” التي تقوم على تقديم عدة خدمات مهمة في السعودية، عن كيفية نقل كفالة العامل المنزلي أو العاملة المنزلية، حيث ثوم من سيتم نقل الكفالة له بتقديم طلب على المنصة، ثم يتم إبلاغ العامل برسالة خاصة، ويجب على العامل إذا رغب في نقل كفالته، الموافقة على الرسالة الإلكترونية، وذلك لكي يتم استكمال الإجراءات، والتي يجب أن تتم من خلال عدد من الشروط.

شروط نقل كفالة عامل منزلي

يلزم أن لا تزيد مدة إقامة العامل المنزلي عن عام.

لا يمكن نقل كفالة عمالة المنشآت لفئة العمالة المنزلية.

يمكن نقل كفالة العامل المنزلي لكفيل أخر، وذلك في حالة إذا لم يتقاضى الراتب المتفق عليه لمدة “90 يوم”.

تنتقل الكفالة أن لم يقم الكفيل بتوفير مسكن مناسب للعامل المنزلي لمدة لا تقل عن “15 يوم”.

طريقة نقل كفالة العمالة المنزلي عبر منصة قوى

يجب القيام بالذهاب إلى “منصة قوى حساب المنشأة“.

ثم قم بتقديم “طلب نقل الخدمة” من صاحب عمل لآخر.

ثم قم باختيار “الجهة التي سيتم نقل الكفالة لها”.

يقوم المستخدم بملء “كافة البيانات المطلوبة” ورفع المستندات إن وجدت وتطلبها الخدمة

ثم قم بإرسال الطلب للجهات.

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