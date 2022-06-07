تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443 معاش الضمان وزارة الموارد البشرية

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية بعد قرار تمديد التقديم بالضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي أعلنته في وقت سابق عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر فقد كان آخر موعد للتسجيل في نظام الضمن الاجتماعي المطور يوم الإثنين 23 مايو 2022م الموافق 22 شوال 1443 للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق، وهو ما تم تمديده إلى يوم 5 ربيع ثاني 1444هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن صرف معاش الضمان لجميع المستحقين بالمملكة لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة وفق تصريحات وزارة الموارد البشرية.

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ولراغبي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بكتابة رقم النحقق ورقم الهوية الوطنية. تعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. في النهاية اضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة باستحقاق الضمان المطور.

أبرز شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

خطوات تقديم الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: