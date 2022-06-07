“الآن” صرف دعم حساب المواطن شهر شوال 1443 2022 يونيو تحديث البيانات شرط لصرف الدعم

بدأ البحث يتذايد عن موعد إيداع دعم حساب المواطن شهر شوال 1443 / يونيو 2022، على الرغم من أن موعد الصرف محدد ومعلوم للجميع، إلا أن عملية البحث عن تفاصيل الدفعة 55 تتصدر محرك البحث جوجل، من قبل المستفيدين من البرنامج الذي يقدر عددهم أكثر من 12 مليون مستفيد سعودي يعيش داخل المملكة، والبرنامج يحدد بعض الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من الدعم، وكذالك يجب أن يتم تحديث بيانات المستفيدين باستمرار في حال أن طرأ أي تغير في بياناتهم، حتى لا يتم إيقاف الدعم عنهم حال عدم التحديث للبيانات.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

رابط دعم حساب المواطن شهر شوال 1443

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة من المستفيد من البرنامج.

النقر على أستعلام سوف تظهر له نتائج الدفعة وتفاصيلها.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 55

كما هو معلوم فأن الدعم يصرف في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض هذا التاريخ مع إجازة رسمية، يتم تقديمه ليصرف يوم 9 من نفس الشهر، وهذا الشهر شهر يونيو سوف يتم الصرف في اليوم أل 9 الموافق الخميس، لأن يوم 10 سيوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، لذا سوف يتم تقديم الصرف إلي الخميس.

برنامج حساب المواطن

يعد برنامج حساب المواطن من البرامج المتميزة التي تقدم الدعم للفئات الأقل دخلاً حول العالم، فقد حصل البرنامج على عدة جوائز عربية وعالمية، تقديراً لتميزه وفيما يلي الجوائز التي حصل عليها.

شهادة الجودة العالمية iso 9001 في أنظمة إدارة الجودة عام 2018. جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عام 2019. جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات من الأمم المتحدة عام 2021.

شروط أستحقاق دعم حساب المواطن