سفير حجز موعد والاستعلام عن موعد safeer

سفير حجز موعد، حيث تعد منصة سفير من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية التي تعمل علي الريادة في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الخارج، كما تعمل المنصة علي تطبيق أحدث التقنيات مع تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي بما يسهل بدوره الرحلة العلمية على جميع الطلاب المبعثين، مع تقديم خدمات ذكية بشكل متكامل تساعد الطالب علي إنجاز كافة الخدمات المرتبطة بالدراسة بالخارج بكل سهولة، علي أن يتم ذلك بالاعتماد على أهم الممارسات والمعايير المتوفرة عالمياً وفق لوائح الابتعاث والتشريعات التي تحددها وزارة التعليم بالمملكة، ومن خلال خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم رابط سفير حجز موعد.

سفير حجز موعد

تعمل منصة سفير علي الارتقاء بالمستوى العام والكفاءة الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للراغبين في الدراسة بالخارج، ويتم التعامل مع خدمات المنصة بشكل إلكتروني سريع، وأحد هذه الخدمات هي خدمة حجز موعد التي تتم بالخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي/ منصة سفير.

النقر علي تبويب الخدمات.

النقر علي تبويب (حجز مواعيد).

الضغط علي خدمة (حجز موعد جديد).

يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص به.

تسجيل رقم الجوال الشخصي.

تسجيل تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني.

النقر علي تبويب (التالي).

تحديد التوقيت الخاص بحجز الموعد (اليوم والساعة).

تسجيل كافة البيانات الخاصة بحجز الموعد.

النقر علي تأكيد التسجيل.

الاستعلام عن موعد بمنصة سفير

توفر منصة سفير خدمة الاستعلام عن موعد قد تم حجزه من قل في المنصة، علي أن يتم الاستعلام إلكترونيا بواسطة تنفيذ هذه الخطوات: