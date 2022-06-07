نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 2022 وتحديث البيانات وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 2022 بالسعودية وهي منصة دعم مالي مباشر للمستحقين من محدودي ومنخفضي الدخل لمساعدتهم على استحقاق دعم يكفي حاجاتهم المعيشية وفق شروط الاستحقاق التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي كل شهر في موعد تعلنه الوزارة وقد دعت وزارة الموارد البشرية جميع مستفيدي الضمان بضرورة الإسراع بالتسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد وذلك بعد تمديد التسجيل والتقديم إلى يوم الأحد الموافق 5 ربيع الثاني للعام 1444 وهو ما يوافق يوم 30 شهر أكتوبر 2022، كما أكدت وزارة الموارد البشرية على قيامها بدراسة توحيد مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي الجديد والقديم في نفس النوعد لكافة المستفيدين من معاش الضمان مع العلم بأن صرف معاش الضمان لكافة مستحقيه لن بتأثر خلال فترة الانتقال للمنظومة المطورة.

رابط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 2022

في نفس السياق السابق ذكره فللتسجيل أو تحديث البيانات في منصة الضمان الاجتماعي المطور 2022 بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.

كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.

يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

أيضًا انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.

في النهاية قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

كيفية الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور 2022

إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب: